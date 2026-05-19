Ampans premia tres projectes innovadors per millorar la vida de persones amb discapacitat

La Fundació Ampans ha fet públic el veredicte de l'onzena edició del Premi d'Investigació i Innovació, que reconeix projectes orientats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament. Els guardons han distingit tres iniciatives relacionades amb l'autonomia en salut, l'atenció judicial a persones amb TEA i la divulgació accessible sobre epilèpsia.
El jurat dels premis, integrat per professionals dels àmbits social, sanitari, acadèmic i de la recerca, ha valorat especialment el rigor metodològic, la innovació i l'impacte social dels treballs presentats. Els premis estan dotats amb un import global de 9.000 euros per contribuir al desenvolupament dels projectes i afavorir la transferència del coneixement a la pràctica professional i social.
Un projecte per afavorir l'autonomia en decisions sanitàries
El primer premi ha estat per al projecte Decideixo Jo: Eines inclusives per a l'autonomia en salut, desenvolupat per un equip de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta.
La iniciativa crea eines accessibles perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l'espectre autista puguin participar activament en les decisions relacionades amb la seva salut. El jurat n'ha destacat la solidesa metodològica i la capacitat d'integrar professionals sanitaris, famílies, persones amb discapacitat i experts de l'àmbit social. També s'ha valorat el caràcter innovador del projecte i la seva aplicabilitat pràctica per reforçar els drets i l'autodeterminació de les persones.
Recerca sobre víctimes amb TEA en processos judicials
El segon premi ha recaigut en el treball Obtenció del testimoni de víctimes amb Trastorn de l'Espectre Autista, elaborat pel psicòleg forense Francisco Núñez Valdivia.
L'estudi analitza les barreres i necessitats específiques de les persones amb TEA quan han de declarar com a víctimes en processos judicials. El projecte proposa adaptar les entrevistes forenses a les característiques comunicatives i cognitives d'aquest col·lectiu per garantir testimonis fiables i evitar la revictimització. El jurat ha valorat positivament la revisió bibliogràfica, la fonamentació clínica i jurídica i la contribució del treball a visibilitzar els drets de les persones amb TEA dins del sistema judicial.
Un llibre en lectura fàcil sobre epilèpsia
El tercer premi ha estat per a Control'Art: llibre il·lustrat sobre epilèpsia per a persones amb discapacitat intel·lectual, impulsat per Tu Fundació de Suport.
Es tracta d'un projecte participatiu de cocreació d'un llibre en lectura fàcil que pretén millorar el coneixement i l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual davant l'epilèpsia. El recurs també està pensat com a eina de suport per a professionals sanitaris i persones acompanyants. El jurat n'ha destacat la utilitat, l'aplicabilitat i el valor de la cocreació com a metodologia educativa, així com el potencial perquè pugui ser útil més enllà de l'àmbit de la discapacitat intel·lectual.
Lliurament dels premis a la Plana de l'Om
L'acte de lliurament dels premis es farà el dijous 28 de maig a 2/4 de 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om de Manresa en una sessió oberta al públic.
La jornada inclourà una ponència sobre ètica aplicada als àmbits social i sanitari a càrrec de la professora de la UVic-UCC Ester Busquets i el monòleg Posa un discapacitat a la teva vida, del comunicador i actor Marc Buxaderas.