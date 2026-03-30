Eurecat Manresa impulsa tecnologies per transformar residus en recursos d'alt valor

El centre tecnològic Eurecat de Manresa està desenvolupant tecnologies termoquímiques per millorar la gestió i el reaprofitament dels residus. L'objectiu és obtenir biocombustibles, biomaterials i gasos amb valor energètic per avançar cap a una bioeconomia circular i la descarbonització.
Un repte clau per a la sostenibilitat
Eurecat Manresa ha reforçat la seva línia de recerca en el desenvolupament de tecnologies termoquímiques aplicades a la valorització de residus, amb la finalitat de transformar-los en productes d'alt valor afegit. Entre aquests es troben biocombustibles, biomaterials i gasos amb potencial energètic.
Segons la directora científica de l'Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat, Irene Jubany, un dels grans reptes actuals és la correcta gestió dels residus en el marc de l'economia circular. En aquest sentit, apunta que les normatives evolucionen cap a la reducció del volum de residus destinats a abocador, amb l'objectiu de disminuir l'impacte ambiental i fomentar tecnologies que permetin recuperar materials i energia.
Tecnologies com la piròlisi i la gasificació
Coincidint amb el Dia Internacional de Zero Residus, el director de la unitat tecnològica de Residus, Energia i Impacte Ambiental d'Eurecat, Frederic Clarens, destaca el paper de processos com la piròlisi i la gasificació. Aquestes tecnologies ja s'utilitzen en alguns països per a l'aprofitament de biomassa forestal, però encara representen un repte quan s'apliquen a residus més complexos.
Segons Clarens, cal continuar avançant en el desenvolupament tècnic i econòmic per fer-les plenament viables en aquest tipus de materials, amb l'objectiu d'ampliar-ne l'aplicació.
Recerca per fer viables nous processos
Per afrontar aquests desafiaments, Eurecat treballa en solucions per al tractament de residus heterogenis i en la identificació d'aplicacions adequades per als productes obtinguts. Paral·lelament, el centre incorpora eines digitals d'automatització i control avançat per garantir processos més robustos, eficients i segurs.