Eurecat Manresa desenvolupa models per millorar la qualitat de l'aigua potable

El centre tecnològic Eurecat Manresa ha desenvolupat nous models predictius per millorar el control de la qualitat de l'aigua potable a les xarxes de distribució. Aquesta innovació permet estimar amb més precisió els nivells de clor i altres paràmetres clau en els processos de desinfecció, amb l'objectiu de garantir una aigua de màxima qualitat per a la ciutadania. Els resultats, fruit d'una recerca vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya, apunten a una aplicació pràctica immediata en sistemes reals.
Models més precisos per optimitzar la gestió de l'aigua
La investigació ha estat liderada per la investigadora Laura Vinardell, en el marc de la seva tesi doctoral dins la unitat d'Aigua, Aire i Sòls d'Eurecat. El model desenvolupat se centra en la predicció de la concentració de clor lliure i altres elements utilitzats en els processos de desinfecció, especialment aquells basats en compostos derivats del clor, àmpliament emprats arreu del món.
Un dels avenços clau del treball ha estat la incorporació de variables ambientals als models predictius, com la temperatura o la composició de l'aigua d'origen. Segons Vinardell, aquests factors tenen un paper determinant a l'hora de millorar la precisió de les estimacions sobre la qualitat final de l'aigua després del tractament.
En aquest sentit, la directora científica de l'Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat, Irene Jubany, destaca que els models que tenen en compte els processos hidràulics i químics de la xarxa ofereixen una representació més acurada que aquells basats únicament en dades empíriques.
Aplicacions pràctiques i impacte en el sector
La nova tecnologia permet a les empreses operadores anticipar possibles desviacions en la qualitat de l'aigua, optimitzar els processos de tractament i millorar el control global de les xarxes de distribució. Això es tradueix en una major garantia de qualitat en l'aigua que arriba a les llars.
A més, segons destaca el director de la unitat d'Aigua, Aire i Sòls d'Eurecat, Xavier Martínez, aquests models són fàcilment exportables a altres sistemes de distribució, fet que en facilita la implementació en diferents territoris de manera ràpida.
La recerca també promou l'ús d'eines digitals avançades per a la supervisió i gestió de les infraestructures hidràuliques, en un context en què la digitalització esdevé clau per afrontar els reptes del sector.
Validació en xarxes reals i context europeu
Els models s'han validat en dos casos d'estudi en xarxes de distribució catalanes amb característiques diferents, tant pel que fa a les condicions ambientals com a la composició de l'aigua. Les dades es van recollir al llarg d'un any complet per tenir en compte les variacions estacionals.
Aquest desenvolupament s'emmarca en el projecte europeu SafeCREW, orientat a impulsar tecnologies innovadores per ajudar les empreses distribuïdores d'aigua potable a afrontar els reptes derivats del canvi climàtic.