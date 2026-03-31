El dilema del Nou Congost: rehabilitació impossible o pavelló nou?

L'Ajuntament de Manresa ha conclòs que la reforma i ampliació del Nou Congost presenta dificultats molt importants per fer-la compatible amb l'activitat esportiva habitual. El coneixement detallat del calendari d'obres i de les afectacions sobre l'equipament ha portat el consistori a replantejar l'escenari previst fins ara, en un moment clau per definir el futur de les instal·lacions vinculades al bàsquet professional a la ciutat.
Les dades que canvien el punt de vista
L'Ajuntament de Manresa ha fixat posició després d'analitzar amb detall el projecte de reforma i ampliació del Nou Congost. El consistori considera que, en les condicions actuals, resulta "pràcticament inviable" executar les obres i mantenir alhora el funcionament esportiu amb normalitat.
Aquesta valoració arriba un cop s'ha disposat del cronograma d'execució i d'una visió global de les afectacions. Fins ara, aquesta informació no estava completament definida, fet que havia impedit una anàlisi definitiva. Com va avançar Regió7, amb aquestes dades sobre la taula, el govern municipal apunta a les dificultats de fer compatible el desenvolupament de les obres amb el dia a dia del Baxi Manresa.
Un projecte que havia avançat fins al detall
El procés havia arribat a un punt avançat. A principis d'any, l'equip d'arquitectes va finalitzar el projecte bàsic, que integrava les necessitats del club i els requisits de la competició. Aquest document es va compartir amb el club per a una última revisió, en paral·lel a la petició municipal d'una planificació detallada de les obres. L'objectiu era clar: entendre com es podia encaixar la intervenció amb el calendari esportiu.
Va ser en aquest moment, en reunions recents entre tècnics, responsables polítics i l'equip redactor, quan es va fer evident que el projecte havia crescut de manera significativa, tant en abast com en pressupost.
El factor temps i les seves conseqüències
Un dels elements centrals és la durada prevista de les obres. Segons les estimacions, l'actuació s'allargaria durant dues temporades completes, amb una afectació directa sobre l'activitat esportiva. Aquest escenari obligaria a buscar un espai alternatiu homologat per als entrenaments del primer equip i planteja interrogants sobre la compatibilitat amb els partits de competició.
A més, l'adaptació del ritme de les obres al calendari esportiu comportaria un increment del cost del projecte d'un 20%, segons l'equip redactor. També es preveu una reducció significativa de l'aforament durant el període d'obres, un aspecte que no s'havia pogut quantificar amb precisió fins a la finalització del projecte bàsic.
Quan la suma de condicionants pesa més
Amb tots aquests factors, l'Ajuntament conclou que la reforma, tal com està plantejada, difícilment pot garantir un equilibri entre l'execució de les obres i el manteniment de l'activitat esportiva.
Aquest diagnòstic no invalida la feina feta fins ara, però sí que obliga a reconsiderar-ne l'aplicació pràctica. El consistori remarca que aquesta conclusió només s'ha pogut formular ara, un cop conegudes totes les implicacions del projecte.
Nous escenaris sobre la taula
Davant aquest context, s'obre una nova etapa de reflexió. Entre les opcions que guanyen pes hi ha la construcció d'un nou pavelló, una alternativa que permetria esquivar algunes de les limitacions detectades. Actualment, l'Ajuntament està estudiant possibles ubicacions dins de la zona esportiva del Congost. Es tracta, però, d'una tasca complexa, ja que cal trobar una parcel·la de grans dimensions en un entorn amb diversos equipaments consolidats.
En paral·lel, també caldrà abordar la qüestió del finançament, tenint en compte que un nou pavelló implicaria una inversió superior a la prevista per a la reforma.
Un procés que continua obert
La situació ja s'ha traslladat al Bàsquet Manresa i al govern de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de compartir el diagnòstic i avançar conjuntament en la definició del futur.
El cas del Nou Congost entra així en una nova fase, marcada per la necessitat de trobar una solució que doni resposta tant a les exigències esportives com a les possibilitats reals d'execució.