El Baxi Manresa es reforça amb David Duke Jr. fins a final de temporada

Diego Ocampo veurà complerta la petició que dissabte passat va fer als micròfons d'el Ganxo i comptarà amb un reforç a la seva plantilla. El Baxi Manresa ha anunciat aquest dilluns l'arribada fins a final de temporada de l'escorta David Duke Jr. \r\n\r\nEs tracta d'un jugador de 26 anys i 1,93 metres d'alçada que destaca per la seva capacitat atlètica, la versatilitat i l'actitud en defensa. Prové dels Perth Wildcats australià on aquest curs ha fet unes mitjanes de 12,3 punts, 2,7 rebots, 2,9 assistències i 10,3 de valoració amb 24,6 minuts en pista.\r\n\r\nDuke Jr. ha desenvolupat gairebé tota la seva carrera als Estats Units d'Amèrica. Després de formar-se a la universitat de Providence Friars, ha jugat en diversos equips de la G-League. Va alternar l'NBA amb la lliga de desenvolupament les temporades 2021-22 i 2022-23 amb els Brooklyn Nets i els Long Island Nets. Per al jugador serà la seva primera experiència a Europa.\r\n\r\n\r\n