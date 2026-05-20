Sant Fruitós torna a reunir centenars de corredors amb una nova Ultra Trail Barcelona

Sant Fruitós de Bages s'ha convertit aquest cap de setmana en un dels principals punts de trobada del trail running català amb la celebració d'una nova edició de l'Ultra Trail Barcelona (UTBCN), una prova que des del 2011 s'ha consolidat com una de les cites destacades del calendari de curses de muntanya.
L'esdeveniment ha reunit centenars de corredors i corredores en un recorregut que combina esport i natura en diferents punts de l'entorn del municipi.
Quatre modalitats adaptades a tots els nivells
La competició ha ofert quatre distàncies amb diferents nivells d'exigència i preparació física.
En la prova reina, l'Ultra de 57 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell positiu, el vencedor masculí ha estat Lluís Ruiz Oller, que s'ha imposat amb un temps de 4 hores, 52 minuts i 45 segons. En categoria femenina, la victòria ha estat per a Sonia Meira, amb un registre de 7 hores, 7 minuts i 10 segons.
Triomfs a la Marató i la Mitja Marató
A la distància de Marató, de 42 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu, Carles Reposo ha estat el guanyador masculí amb un temps de 3h16'56". En categoria femenina, Anna Olivares s'ha endut la victòria després de completar el recorregut en 4h16'12".
Pel que fa a la Mitja Marató, de 26 quilòmetres i 600 metres de desnivell, els vencedors han estat Oriol Massó, amb un temps de 2h10'01", i Cris Millà Navarro, que ha creuat la línia d'arribada en 2h20'49".
La modalitat Speed completa la jornada
La competició s'ha completat amb la modalitat Speed, la més curta i explosiva del programa, amb un recorregut d'11 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu.
En aquesta distància, els guanyadors han estat Alexander Krenz, amb un temps de 47 minuts i 48 segons, i Katharina Stark, que ha completat la prova en 57 minuts i 23 segons.
Un esdeveniment esportiu i de promoció del territori
Més enllà dels resultats esportius, l'Ultra Trail Barcelona s'ha consolidat també com un esdeveniment estratègic per a la promoció esportiva i turística de Sant Fruitós de Bages, reforçant el vincle entre esport, territori i entorn natural.
La prova ha comptat amb el suport institucional de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i amb el patrocini de les marques Merrell i Nutrisport.