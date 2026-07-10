La divuitena edició del Campus Rafa Martínez clou amb la presència de prop de 350 participants

La divuitena edició del Campus Rafa Martínez ha tancat les seves portes amb un balanç positiu i amb la participació de 345 joves que consolida l'esdeveniment com una de les activitats esportives i formatives de l'estiu a la comarca del Bages. Els participants s'han repartit en dos torns d'una setmana cadascun amb xifres similars entre el primer i el segon.
El primer torn es va celebrar entre el 28 de juny al 4 de juliol i va registrar una participació rècord amb 170 inscrits, dels quals 75 van optar pel règim intern. El segon torn, celebrat del 5 a l'11 de juliol, que tenir un xic més de participants i es va enfilar fins els 175. Els joves jugadors eren en bona part de la comarca del Bages però s'hi van apuntar altres nois i noies procedents d'indrets com Andorra, Barcelona, la Seu d'Urgell, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Vic i Sant Julià de Vilatorta.
Durant les dues setmanes de convivència, els inscrits s'han distribuït en grups de treball configurats en funció de l'edat, el sexe i el nivell. Els matins es van dedicar exclusivament als entrenaments tècnics i tàctics mentre que les tardes tenien una vessant més competitiva a través de tornejos individuals i per equips.
Com ja és habitual, diversos professionals del mon del bàsquet han passat en algun moment per Artés. Enguany han passat pel poble bagenc tècnics com Jaume Ponsarnau -que va assistir a ambdós torns-, Joan Peñarroya, Diego Ocampo i Òscar Orellana i jugadors encara en actiu com Guillem Jou, Dani Pérez, Dani Garcia i Guillem Naspler.
Apart del bàsquet, la convivència i el bon ambient s'ha apuntalat amb un ampli ventall d'activitats de lleure. Els joves han gaudit de gimcanes, campionats de futbolí, tennis de taula i bitlles. Com a principal novetat d'enguany, els participants d'ambdós torns s'han desplaçat fins al Parc de les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona, on han completat jornades lúdiques amb circuits entre els arbres, tirolines i recorreguts pel riu Mediona.
L'edició del 2026 ja és història però des de l'organització ja pensen en la del 2027. Les dates seran pràcticament les mateixes. El primer torn se celebrarà entre del 27 de juny al 3 de juliol mentre que el segon es desenvoluparà del 4 al 10 de juliol.