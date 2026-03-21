El Manresa CBF guanya a la pista del Smartlog Ointxe i es consolida a la zona alta (58-65)

El Manresa CBF ha aconseguit la victòria per 58-65 a la pista del Smartlog Ointxe en un partit molt igualat. El triomf permet a l'equip bagenc estabilitzar-se a la meitat alta de la classificació de la LF2.
Partit igualat amb domini progressiu
El Manresa CBF ha completat un partit molt constant a la pista del Smartlog Ointxe, en què les diferències han estat sempre curtes però amb domini majoritari de les jugadores bagenques. El primer quart ha acabat amb un lleuger avantatge local de 20-18.
Abans del descans, les jugadores de Marc Rovirosa han aconseguit capgirar la situació i marxar als vestidors amb un ajustat 30-31. A la represa, la dinàmica s'ha mantingut i el partit ha arribat als darrers deu minuts completament obert, amb un 44-46.
Control final i victòria sense patiment
En l'últim quart, el conjunt bagenc ha sabut gestionar l'avantatge i ha estabilitzat la renda fins arribar a l'últim minut amb el partit encarrilat. Finalment, el marcador s'ha tancat amb el 58-65 favorable al Manresa CBF.
La jugadora més destacada ha estat Sira Beltran, amb 12 punts, 2 rebots, 3 assistències i 4 recuperacions en una actuació completa.