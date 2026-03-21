El Baxi Manresa perd davant l'anotació de DeJulius i Radebaugh (86-90)

El Baxi Manresa ha caigut contra un UCAM Murcia que s'ha basat en el poder ofensiu de Jonah Radebaugh i David DeJulius (55 punts entre els dos). Els manresans han estat molt inconsistents durant tot el partit i els ha costat encadenar molts minuts de bon joc. Les ratxes d'Álex Reyes i Agustín Ubal i l'empenta de Retin Obasohan han estat massa poc argument per tenir opcions de victòria malgrat que a manca de setze segons el marcador assenyalava un ajustat 86-88. DeJulius ha sentenciat des del punt de personal.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. David Dejulius, Jonah Radebaugh, Toni Nakic, Wilhelm Falk i Devontae Cacok, el de l'UCAM Murcia. Les errades s'han succeït durant els primers dos minuts en què cap equip ha aconseguit anotar. El triple del visitant Radebaugh no ha desencallat la situació. El Baxi Manresa ha hagut d'esperar fins al llindar del tercer minut per sumar els seus dos primers punts obra de dos tirs lliures d'Eli Brooks. El joc local era molt imprecís. Sense seleccionar bé els tirs de camp. Sense fer res, l'UCAM Murcia ha aconseguit vuit punts al seu favor. Fins i tot, el marcador era la millor notícia per al Baxi Manresa fins aquell moment (2-10, minut 6). El temps mort de Diego Ocampo ha despertat la faceta anotadora del conjunt bagenc. Mica a mica, el Baxi Manresa s'ha acostat fins a situar-se a tres punts al final dels primers deu minuts (15-18, minut 10).
L'UCAM Murcia ha seguit dominant el ritme. Ocampo no estava conforme amb alguna decisió arbitral i rebia una tècnica per protestar. Una enganxada entre Reyes i Falk acabava amb l'aler extremeny molt enfadat. La revisió arbitral ha acabat amb una antiesportiva en contra del jugador dels murcians. El Baxi Manresa ho ha aprofitat per fer un nou acostament. DeJulius agafava les regnes anotadores del seu equip i era clau perquè els visitants es mantinguessin davant sense massa patiment. El nord-americà ha anotat deu punts seguits per al seu equip fins igualar la màxima diferència (24-32, minut 16). La marxa a la banqueta de DeJulius i la inspiració de Reyes han aconseguit igualar el partit quan semblava impossible que passés. Empat a 34 a manca de 49 segons per acabar el segon quart. Emmanuel Cate ha avançat de nou l'UCAM Murcia. Però l'empenta d'Obasohan ha donat al Baxi Manresa el seu primer avantatge arribant el descans (37-36).
Radebaugh ha començat inspirat la segona part. Ha estat el principal artífex perquè l'UCAM Murcia tornés a comandar el marcador. Aquest cop, els manresans no han deixat escapar el rival. Reyes i Ubal han trobat cistella amb continuïtat. Deu punts entre els dos donaven una màxima renda al Baxi Manresa (51-48, minut 26). A l'uruguaià li ha costat entrar al partit però un cop ho ha aconseguit ha aportat molt al joc ofensiu del seu equip. Els millors moments del sud-americà han coincidit amb els millors del seu equip. DeJulius continuava excels per aguantar el seu equip ben a prop dels bagencs. Els quatre punts que tenia el Baxi Manresa s'han esvaït amb una cistella al límit de Kelan Martin que la revisió arbitral ha confirmat (68-68, minut 30).
El darrer ha quart ha començat amb la quarta personal de Ferran Bassas. El base s'unia a Pierre Oriola i Retin Obasohan al límit de l'eliminació. Forrest afegia dinamita al cantó murcià amb vuit punts consecutius. Novament, el Baxi Manresa ha quedat aturat. Els primers punts del quart definitiu han arribat quan havien passat més de dos minuts i mig des del seu inici. El partit semblava anar pel pedregar per als interessos locals. Però en aquest moment, han aparegut els que sempre hi son. Obasohan i Reyes situaven el 75-76 quan encara quedaven cinc minuts per acabar. Knudsen hagués pogut avançar de nou els seus. El danès no ha tingut sort i la jugada ha acabar amb la cinquena personal d'Oriola. La igualada ha arribat poc després amb la connexió Bassas - Kao. (79-79, minut 37). Radebaugh i DeJulius han seguit produint. Els de Sito Alonso es mantenien davant per un marge estret. Ajudats també per alguna errada en atac del Baxi Manresa. Marcis Steinbergs ha tingut l'ocasió d'empatar des dels 6,75. El letó ha fallat el tir i en el replegament defensiu ha comès una personal antiesportiva. Martin ha anotat només un tir lliure. Com ha fet després Howard Sant-Ross. Els intents ja a la desesperada han posat els d'Ocampo a dos punts amb setze segons per jugar. Però insuficient per capgirar el marcador (86-90).
Incidències: Arnau Padrós, Sergio Manuel Rodríguez i Cristóbal Sánchez han arbitrat el partit. Han eliminat Pierre Oriola i Devontae Cacok.