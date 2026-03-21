Diego Ocampo: «Hem començat i acabat malament»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha resumit el partit contra l'UCAM Murcia en "el mal inici i el mal final" que ha viscut el seu equip. I ha lamentat el baix nivell d'encert en què els seus jugadors només han convertit 20 dels 52 tirs que han intentat. Bona part del mèrit el té la defensa que ha fet l'UCAM Murcia.
Tot i el caràcter mostrat pels seus jugadors, Ocampo ha lamentat no poder aprofitar dades positives com les 22 pilotes perdudes pel rival o els 21 rebots en atac capturats.
Eli Brooks ha tingut molt poc protagonisme a la segona part. Un cop més, el base ha patit un contratemps físic que li ha impedit jugar a la part decisiva del partit. El nord-americà sembla que pateix un esquinç del qual no se sap quina serà la seva gravetat.
Aquest contratemps s'afegeix a la baixa indefinida de Louis Olinde, els problemes al canell de Retin Obasohan i les seqüeles de l'esquinç que va patir setmanes enrere Hugo Beníetz. Tot això obliga Ocampo a fer jugar altres dels seus jugadors més minuts del què seria desitjable i fer-los alternar posicions amb l'estrès que això els provoca.
El tècnic donarà dos dies de descans als seus jugadors amb l'objectiu que els lesionats puguin recuperar-se i també per trobar solucions als problemes de l'equip. Però no retreu res a la seva plantilla ja que considera que no els pot demanar més. "La taronja no dona més de sí", ha metaforitzat. El gallec ha afegit que en aquests moments sent un gran sentiment de soledat.
Sito Alonso vol gaudir del bon moment del quadre murcià
Sito Alonso, entrenador de l'UCAM Murcia, ha diferenciat entre una primera part en què el seu errat massa accions que han permès el Baxi Manresa aprofitar-ho i una segona en què han estat més bé. En especial, un tram final de partit en què "hem estat tranquils".
Els murcians tanquen el dissabte en el tercer lloc de la classificació. Els números no preocupen en excés a Alonso que prefereix viure el moment sense més.