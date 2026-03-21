21 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

El Baxi Manresa U22 cau amb contundència a la pista del Real Madrid per 99-61

Els blancs rematen el partit en un últim quart on amplien molt l’avantatge

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de març de 2026 a les 08:12

El Baxi Manresa U22 ha caigut apallissat contra el Real Madrid 99-61 en un partit disputat a la pista madrilenya. Tot i mantenir-se dins el marcador durant bona part del duel, el conjunt bagenc ha acabat cedint amb contundència després d'un últim quart molt desfavorable.

Un partit controlat fins al tercer quart

El Baxi Manresa U22 ha afrontat un duel exigent a la pista del Real Madrid, on els locals han començat marcant distàncies des del primer quart amb un 24-17. Tot i això, els bagencs han aconseguit mantenir-se dins del partit abans del descans, que s'ha assolit amb un resultat de 40-30.

A la represa, el conjunt madrileny ha continuat ampliant progressivament l'avantatge i ha tancat el tercer quart amb un 64-46, deixant el partit encarrilat.

Desfeta en un últim quart decisiu

Amb el duel pràcticament decidit, el Baxi Manresa U22 ha abaixat el ritme defensiu en els últims minuts, fet que ha permès al Real Madrid eixamplar encara més la diferència fins al 99-61 final.

El jugador més destacat del conjunt bagenc ha estat Guillem Naspler, que ha acabat el partit amb 15 punts i 4 rebots.

