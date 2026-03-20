El Baxi Manresa necessita el triomf davant l'UCAM Murcia per allunyar els nervis

El Baxi Manresa té l'oportunitat contra l'UCAM Murcia (dissabte, 18.00h. DAZN) de refer-se de la decebedora derrota de la setmana passada a Granada. La situació a la classificació no és en cap cas dramàtica. Però la desfeta de fa una setmana davant un equip que sumava quinze derrotes seguides demostra que a la Lliga Endesa guanyar és sempre difícil. Vèncer un dur rival com el murcià no només deixaria enrere un mal resultat sinó que també seria un impuls a l'estat d'ànims per afrontar el tram final de competició.
Louis Olinde seguirà sent baixa sense tenir un dia de retorn a les pistes fixat. Diego Ocampo explica que l'alemany anava pel bon camí, però que el dia de partit a Granada es va trobar malament de cop. Tots els intents per recuperar-lo han estat infructuosos. El més important és que la plantilla del Baxi Manresa "accepti aquesta situació". Altres jugadors de l'equip hauran de fer la feina que normalment fa Olinde i alternar posicions. L'altra baixa de l'equip bagenc és Dani Pérez. El base millora de la seva lesió però no entrena amb l'equip. En canvi, Retin Obasohan evoluciona positivament de la seva lesió al canell. Eli Brooks ha deixat enrere el cop que va rebre a Granada i ha entrenat amb normalitat.
Aquest dijous el Baxi Manresa va anunciar la renovació de Pierre Oriola per a les properes dues temporades. Ocampo es mostra molt il·lusionat amb la notícia "perquè el club ha apostat per ell i ell ha apostat pel club. És un gran treball pensant en el mitjà termini. Això està molt bé. Per igual que amb l'Álex Reyes nosaltres hem de pensar en el curt termini".
Les lesions que ha patit el Baxi Manresa aquesta temporada han donat moltes oportunitats a joves com Max Gaspà i Gerard Fernández. Ocampo centra la situació i explica que l'objectiu no és que "juguin ara a l'ACB sinó que puguin jugar amb el Baxi Manresa d'aquí a tres anys. Tot comporta un temps i se'ls ha de preparar bé". Tot aquest procés és lent i comporta que a vegades juguin amb el primer equip i altres cops amb el sots-22. Fernández pateix una petita lesió però la setmana vinent ja podrà entrenar. Gaspà entrarà al roster de dotze jugadors per enfrontar-se a l'UCAM Murcia.
L'UCAM Murcia viu un bon moment de forma. Ha guanyat quatre dels darrers cinc partits de la Lliga Endesa inclosa una gran remuntada contra el Barça. L'única derrota en aquest lapse de temps va ser contra el potent València Bàsquet. A aquesta bona dinàmica se li ha d'afegir la classificació per les semifinals de la FIBA Europe Cup després d'eliminar la Reggiana.
Ocampo destaca els bons resultats de l'equip murcià que només ha perdut set partits a la Lliga Endesa a més de dos a la FIBA Europe Cup i el de la Copa. "És un equip que treballa amb molta intensitat i tenen molt talent. En defensa són un dels millors equips de la lliga. Concedeixen pocs tirs de tres i defensen bé els de dos. És un rival que ens exigirà molt", valora el tècnic del Baxi Manresa. Sito Alonso té els dubtes de Dylan Ennis, Howard Sant-Ross i Devontae Cacok.
Arnau Padrós, Sergio Manuel Rodríguez i Cristóbal Sánchez són els àrbitres designats.