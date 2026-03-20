Pierre Oriola renova dues temporades amb el Baxi Manresa

Pierre Oriola, de 33 anys i 2,08 metres d'alçada, continuarà al Baxi Manresa dues temporades més i allargarà el seu vincle fins el 2028. D'aquesta forma es confirma la notícia que el periodista Òscar Herreros va avançar a les seves xarxes socials dies enrere. Les bones actuacions des de la seva arribada amb la temporada ja començada han convertit el pivot en un jugador molt important en els esquemes de Diego Ocampo que el té en gran consideració tant per la feina que fa dins la pista com la que fa a nivell de vestidor. Amb la renovació, Oriola sumarà set campanyes al Nou Congost repartides en tres etapes diferents. Aquesta temporada, Oriola acredita unes mitjanes de 9,8 punts, 4,8 rebots, 0.9 assistències i un 12,8 de valoració.
Durant la tarda d'aquest dijous, el club manresà ha començat a fer bullir l'olla amb una sèrie de vídeos enigmàtics. Especialment un primer en què es veia una moto que entrava a Manresa a través del Pont Vell. El segon donava més pistes ja que la motocicleta arribava al Nou Congost. Observant fotograma a fotograma se'n podria treure l'entrellat amb una matrícula que tenia a la seva placa el número 2028 i les lletres POG (Pierre Oriola Garriga). A més, el conductor agafava un paquet que contenia una altra pista. En un tercer vídeo, el mateix personatge portava el paquet a un Oriola que somrient assentia amb el cap. Finalment, el mateix paquet ha arribat als estudis del programa de TV3 Fan Zone de les mans de Ramon Mirabet. Un passamans l'ha fet arribar fins el presentador Gerard Romero que ha estat l'encarregat d'obrir-lo. En aquell moment, s'ha fet oficial la renovació d'Oriola fins el 2028.
Amb la renovació d'Oriola ja són nou els jugadors que tenen contracte amb el Baxi Manresa la temporada vinent. A més del pivot targarí tenen vinculació amb el club Hugo Benítez, Agustín Ubal, Álex Reyes, Gustav Knudsen, Marcis Steinbergs, Max Gaspà, Gerard Fernández, i el cedit Izaw Archange-Bolavie.