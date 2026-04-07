La Papasseit acollirà la presentació del llibre «Els de Barcelona» sobre la revolució del 1936

La llibreria La Papasseit de Manresa acollirà aquest dimecres 8 d'abril a les 7 de la tarda la presentació del llibre Els de Barcelona, de Hanns-Erich Kaminski, un dietari sobre la revolució anarcosindicalista a Catalunya després del cop d'estat del 1936, amb la participació de la historiadora i exdiputada Aurora Madaula i de la historiadora de l'art i músic manresana Rosa Maria Ortega.
Un testimoni directe de la Barcelona revolucionària
Els de Barcelona és el dietari en què el periodista Hanns-Erich Kaminski recull la seva estada a la capital catalana durant la revolució anarcosindicalista que va seguir el cop d'estat del 1936. L'obra, traduïda per Francesc Parcerisas i publicada enguany per l'Editorial Adesiara, inclou una introducció d'Aurora Madaula.
El llibre descriu episodis com els tribunals populars, el comunisme llibertari, les col·lectivitzacions o la mort de Bonaventura Durruti, i recull entrevistes amb figures com Lluís Companys, Frederica Montseny o Diego Abad de Santillán.
Un autor redescobert i un context històric complex
Kaminski, fins fa poques dècades una figura poc coneguda, va exercir de periodista des dels anys 20 amb un estil clar i directe. L'obra també reflecteix la seva mirada crítica sobre l'ascens dels feixismes a Europa, després d'haver estat testimoni de l'arribada de Mussolini al poder a Itàlia, i les seves reflexions sobre la manca d'entesa entre forces polítiques davant l'extrema dreta.
Segons Francesc Parcerisas, el llibre resulta especialment rellevant en l'actualitat perquè retrata un moment d'utopies polítiques en contrast amb la manca d'horitzons col·lectius del present.
Una nova edició amb treball d'arxiu
Aurora Madaula destaca en la introducció la tasca de recerca i revisió que ha permès recuperar i contextualitzar aquesta nova edició de l'obra. La presentació comptarà amb la participació de Madaula i de Rosa Maria Ortega i serà d'accés lliure i gratuït per a tots els assistents.