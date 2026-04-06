Núria Picas portarà la xerrada «Ara o mai» a Sant Fruitós amb finalitat solidària

Sant Fruitós de Bages acollirà el proper dijous 9 d'abril, a les 7 de la tarda, la conferència motivacional Ara o mai, a càrrec de l'ultrafondista Núria Picas, campiona del món d'ultratrails i una de les referents de l'esport català.
La xerrada girarà entorn de valors com el treball en equip, l'esforç, la perseverança i la força de voluntat, que es plantegen com a elements clau per assolir grans reptes, tant en l'àmbit esportiu com en la vida personal.
Reflexions a partir del llibre Ara o mai
La conferència parteix del llibre Ara o mai, en què l'esportista reflexiona sobre els fracassos i la manera d'afrontar-los i superar-los. A través de la seva experiència, Picas compartirà aprenentatges vinculats a la superació personal i a la capacitat de transformar les dificultats en oportunitats.
L'acte serà presentat pel periodista Pau Brunet, que introduirà la sessió i donarà pas a la intervenció principal.
Entrada solidària per a la investigació
L'accés a la conferència es farà mitjançant taquilla oberta solidària. Les entrades es podran adquirir prèviament a través del web de Nat's, i tota la recaptació es destinarà a la investigació contra el càncer.
Aquesta vessant solidària és un dels eixos centrals de la iniciativa, que vol sumar esforços en la lluita contra la malaltia a través d'una activitat oberta al públic.
Presència del món mèdic i suport institucional
En el marc de l'acte també hi serà present l'oncòloga d'Althaia Mariona Fígols, que exposarà un projecte de recerca vinculat a l'activitat física i el càncer.
La iniciativa està impulsada per Nat's i Mecenatge d'Althaia, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que col·laboren per fer possible aquesta proposta que combina divulgació, esport i solidaritat.