De la trinxera d'X al cara a cara: Majó i Pons se les veuran a Manresa

Adam Majó i Pere Antoni Pons han passat de les paraules gruixudes a la pantalla a la cita presencial. El que va començar com una picabaralla digital a X (abans Twitter), on s'han arribat a intercanviar epítets com "merda seca" o acusacions d'"espanyolisme", culminarà el proper 9 d'abril a les 7 del vespre a la Llibreria Poques Paraules de Manresa. L'acte, organitzat per la delegació del Bages de Plataforma per la Llengua, pretén canalitzar la tensió acumulada en un debat dialèctic sota el títol Llengua i catalanitat al segle XXI.
Un historial de "blocatges" i dards enverinats
La relació entre Majó i Pons a les xarxes socials ha estat, per dir-ho suau, volcànica. Les discrepàncies sobre la gestió de la identitat catalana i les polítiques lingüístiques han derivat sovint en enfrontaments personals. Recentment, la tensió va esclatar quan Majó va reptar Pons a un "cara a cara amb públic", un guant que l'escriptor mallorquí va recollir immediatament oferint-se a viatjar des de Mallorca fins a la capital del Bages.
Els seguidors de tots dos han estat testimonis d'enganxades on Majó ha acusat Pons de validar arguments identitaris "supremacistes" o de fer un joc que, al seu parer, afavoreix l'espanyolisme. Per la seva banda, Pons no s'ha quedat curt en les rèpliques, mantenint un estil directe i sense concessions que ha convertit el seu futur encontre en un dels esdeveniments més esperats de l'agenda cultural manresana.
Dos perfils de pes per a un combat verbal
Més enllà de la polèmica a X, el debat posarà cara a cara dues trajectòries sòlides però amb punts de vista sovint oposats:
Adam Majó i Garriga: Filòleg i polític manresà resident a Berga amb una llarga trajectòria en l'activisme independentista. Va ser regidor de la CUP a Manresa (2008-2015) i posteriorment ha ocupat càrrecs com a director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat. És autor d'assaigs com Set de mal. Desxifrant el feixisme del segle XXI.
Pere Antoni Pons: Nascut a Campanet (Mallorca), és una de les veus més polifacètiques de la seva generació. Poeta, novel·lista i periodista cultural, col·labora habitualment en mitjans com l'Ara Balears, el setmanari El Temps o La Vanguardia. Ha publicat obres com La vida, el temps, el món i és conegut per la seva visió crítica sobre la situació de la llengua a les illes.
L'expectativa és màxima per veure si la proximitat física a la llibreria suavitzarà el to o si, per contra, les poques paraules del nom de l'establiment seran l'únic que faltarà en una vetllada que promet espurnes.