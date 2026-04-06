«El Pou» aborda el col·lapse ferroviari en una taula rodona al Casino de Manresa

La revista El Pou de la gallina presentarà aquest dimarts, 7 d'abril, el seu número d'abril amb una taula rodona dedicada al col·lapse de Rodalies. L'acte tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino de Manresa.
La sessió es planteja com una conversa oberta que permetrà posar en comú diferents punts de vista sobre la situació actual del servei ferroviari, especialment pel que fa a les afectacions que pateixen els usuaris del territori.
Participació d'usuaris, experts i càrrecs institucionals
La taula rodona comptarà amb la participació dels usuaris de Renfe Ramon Cases, Jordi Orozco, Mercè Argemí i Dolors Garcia de Castrillón. Tots quatre aportaran la seva experiència directa com a viatgers habituals del servei.
La conversa també inclourà la visió tècnica de Miquel Rovira, director de l'àrea de Sostenibilitat d'Eurecat Centre Tecnològic. A més, hi prendran part els alcaldes de Manresa, Marc Aloy, i de Sant Vicenç de Castellet, Daniel Mauriz, que aportaran la perspectiva institucional davant aquesta problemàtica.
Una desigualtat territorial persistent
El debat s'emmarca en un context en què Manresa i el conjunt del Bages pateixen una desigualtat territorial en matèria de transport públic que requereix una correcció urgent. La situació actual del servei ferroviari evidencia, segons el plantejament del número, que els usuaris de Renfe són tractats sense cap mena de consideració, fet que ha generat un malestar creixent entre els viatgers habituals.
Un reportatge basat en testimonis reals
El número d'abril d'El Pou de la gallina dedica el seu reportatge central a aquesta qüestió. El treball, elaborat pel col·laborador Josep Tomàs Puig, recull l'experiència de 57 persones.
Les dades s'han obtingut a través d'una enquesta distribuïda tant en format digital com en paper, que es va repartir i recollir directament als trens. Aquest enfocament permet oferir una visió contrastada i basada en testimonis directes dels afectats pel servei.