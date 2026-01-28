El Consell Comarcal del Bages reclama inversions urgents a Rodalies i la gratuïtat de la C-16

Davant un nou episodi de col·lapse ferroviari a Rodalies, el Consell Comarcal del Bages ha tornat a alçar la veu per reclamar mesures immediates i estructurals que garanteixin la mobilitat a la comarca. Entre les principals demandes hi ha la gratuïtat de la C-16 mentre persisteixin les incidències greus al servei ferroviari, un pla de xoc amb reforços operatius i un calendari d'inversions clar al corredor Manresa-Barcelona que posi fi a dècades d'infrafinançament.
Gratuïtat de la C-16 com a mesura d'emergència
El Consell Comarcal defensa que la gratuïtat de la C-16 és avui més necessària que mai per evitar la pèrdua de competitivitat del Bages. L'ens considera que, mentre el servei de Rodalies no ofereixi fiabilitat, cal garantir alternatives viàries accessibles per a treballadors, estudiants i empreses. En aquest sentit, assenyala que "si la Generalitat ha aixecat barreres a la C-32, també ho ha de fer a la C-16", en coherència amb criteris d'equitat territorial.
La demanda s'inscriu en un context de reiterades incidències que provoquen retards, cancel·lacions i saturació de les carreteres, especialment quan el tren deixa de ser una opció viable. Segons el Consell, aquesta situació impacta directament en l'economia comarcal i en la qualitat de vida de la ciutadania.
Un pla de xoc i inversions amb calendari
A més de la gratuïtat de l'autopista, el Consell reclama un pla de xoc immediat a Rodalies que inclogui reforç de trens, més personal, informació en temps real i una gestió eficient de les incidències. L'objectiu és reduir l'afectació als usuaris i recuperar la confiança en el transport públic.
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha estat contundent: "El Bages no pot continuar perdent hores, oportunitats i competitivitat perquè el tren falla i les carreteres es col·lapsen. Exigim resultats: fiabilitat a Rodalies, gratuïtat de la C-16 i un calendari d'obres amb terminis i responsables clars". En aquesta línia, l'ens comarcal reclama un calendari verificable d'inversions al corredor Manresa-Barcelona que posi fi a una situació que considera estructural.
Responsabilitats compartides i lideratge institucional
El Consell assenyala com a responsables principals el govern espanyol, Renfe i Adif, per anys d'inversions insuficients, material obsolet i manca de manteniment. Tanmateix, també interpel·la la Generalitat perquè exerceixi més lideratge en la gestió de contingències, millori la coordinació horària entre tren i bus, reforci les línies exprés i garanteixi una informació unificada amb compensacions automàtiques quan el servei no funciona amb normalitat.
En paraules d'Hernàndez, "el nostre país pateix un dèficit fiscal crònic, amb una pressió molt alta que no es tradueix en més i millors serveis sinó en una manca endèmica d'inversions. Cal inversió, gestió i transparència. La ciutadania del Bages mereix un servei digne".
C-55 i C-16, infraestructures clau
En paral·lel, el Consell Comarcal reforça la petició històrica d'accelerar el desdoblament de la C-55 i d'executar millores de capacitat i seguretat a la C-16. L'ens alerta que, quan el tren falla, aquestes vies es saturen encara més, generant un bloqueig major a la comarca. "Hem traslladat reiteradament la necessitat del desdoblament de la C-55 com a condició de futur del Bages. Avui és més urgent que mai", ha remarcat el president.