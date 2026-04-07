07 de abril de 2026

La Plana de l'Om acull el documental sobre la dictadura d'Stroessner al Paraguai

La sessió del Documental del Mes projecta "Bajo las banderas, el sol" amb material d'arxiu inèdit

Publicat el 07 d’abril de 2026 a les 10:13
Actualitzat el 07 d’abril de 2026 a les 10:48

El cicle El Documental del Mes, coordinat per MEES i CineClub, projectarà aquest dijous 9 d'abril a les 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om de Manresa el film Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira, una obra que analitza la dictadura d'Alfredo Stroessner al Paraguai a través d'imatges d'arxiu i la seva influència en la construcció del relat del poder.

Un viatge a la memòria d'una dictadura

El Documental del Mes torna aquest dijous a la Plana de l'Om amb la projecció de Bajo las banderas, el sol, un treball del director Juanjo Pereira que se centra en la dictadura d'Alfredo Stroessner al Paraguai, un dels règims més llargs de la història contemporània.

El film recupera material d'arxiu inèdit i llargament oblidat per mostrar la maquinària del règim, des de la propaganda fins a les emissions internacionals, i analitza com els mitjans van contribuir a modelar el poder, controlar la memòria i construir un llegat que encara perdura.

Un film reconegut en festivals internacionals

La projecció forma part del circuit del DocsBarcelona, que estrena el documental a l'Estat espanyol dins del programa del Docs del Mes, amb presència en més de 50 sales i cinemes.

La pel·lícula va tenir la seva première mundial a la Berlinale 2025, on va obtenir el Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional, i també ha estat seleccionada en certàmens com el Festival de Sant Sebastià, el Festival Internacional de Cinema Documental d'Amsterdam (IDFA) i el Festival de Buenos Aires (BAFICI), on va rebre el Gran Premi Internacional.

