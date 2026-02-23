L'AFABBS impulsa a Manresa una xerrada i un cafè conversa aquesta setmana

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès (AFABBS) ha organitzat dos actes aquesta setmana a Manresa amb l'objectiu de promoure la memòria, la cultura i l'espai de trobada ciutadana. Dimarts tindrà lloc una conferència dedicada als Manresans Forans i, dimecres, una nova sessió del cicle Alzheimer a l'hora del cafè, centrada en el món pagès i els canvis socials.
Conferència sobre els Manresans Forans a l'Auditori Plana de l'Om
El primer acte se celebrarà dimarts 24 de febrer a les 7 de la tarda a l'Auditori Plana de l'Om de Manresa sota el títol Fem memòria de la llum. Els Manresans Forans: 50 anys de les seves trobades. La proposta vol donar a conèixer la trajectòria i el significat d'aquest col·lectiu vinculat a la ciutat, a través d'una aproximació divulgativa i testimonial.
La xerrada anirà a càrrec de Glòria Ballús, doctora en musicologia, i inclourà una conversa amb Francesc Serra Feu i Montserrat Vergé Grau, representants dels Manresans Forans. L'acte combinarà reflexió històrica i experiències personals per posar en valor la memòria compartida i el paper de les entitats en la vida cultural manresana.
Alzheimer a l'hora del cafè, amb el món pagès com a protagonista
El dimecres 25 de febrer a les 5 de la tarda tindrà lloc una nova sessió del cicle Alzheimer a l'hora del cafè al Cafè Miami de Manresa. Aquesta iniciativa proposa un espai de conversa obert i proper, que pren com a punt de partida la quotidianitat d'un cafè per fomentar el diàleg i la participació.
En aquesta ocasió, el convidat serà Enric Casasayas, pagès de la finca les Arnaules, a l'horta manresana. La conversa abordarà l'evolució del món agrari, des dels pagesos d'abans fins al context actual marcat per la denominada revolta pagesa, així com els canvis en l'alimentació i en la manera de viure.