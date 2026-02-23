Artés celebrarà el Carnaval amb rua, botifarrada i música fins a la matinada

Artés viurà el dissabte 28 de febrer una nova edició del Carnaval amb una programació que s'estendrà des de la tarda fins a 2/4 de 5 de la matinada. La celebració inclourà la tradicional rua de comparses amb el rei Carnestoltes, una botifarrada popular i diverses propostes musicals repartides en diferents espais del municipi.
Una rua festiva pels carrers del municipi
La jornada començarà a les 5 de la tarda amb la rua de Carnaval, que recorrerà els carrers d'Artés amb la participació del rei Carnestoltes i l'acompanyament musical de la batucada Vibra Percussió. La desfilada és un dels moments més esperats de la celebració i reunirà comparses i participants individuals disposats a omplir el poble de disfresses, color i creativitat.
Un cop finalitzat el recorregut, a les 7, el parc de Can Crusellas acollirà el ball de comparses. Durant l'acte es farà l'entrega de premis i obsequis tant a les colles participants com a les categories individual i duo, reconeixent l'originalitat i l'esforç dels participants.
Sopar popular i vespreig musical
A partir de les 8 del vespre tindrà lloc la botifarrada popular, que enguany organitzen les entitats locals ADF i Gent d'Artés. Les mateixes entitats també gestionaran la barra durant tota la celebració, contribuint així a reforçar el caràcter comunitari de la festa.
La programació musical començarà a les 9 amb un vespreig a la sala Dos de Gener a càrrec de DJ Luxe, que oferirà una selecció de música vintage i actual per escalfar l'ambient festiu.
Rua Jove i concerts fins a 2/4 de 5 de la matinada
A les 11 de la nit, la plaça de l'1 d'Octubre serà l'escenari de la Rua Jove, amb l'animació de la Xaranga Buidant la Bota. Ja entrada la matinada, a 2/4 d'1, començarà el concert del grup de versions Miops, que donarà pas a la sessió final amb DDDJ fins a 2/4 de 5.