Crida a concentrar-se a Santpedor contra l'entrada d'Aliança Catalana al consistori

Col·lectius de Santpedor han convocat una concentració de protesta aquest dimarts 10 de febrer a la plaça Gran U d'Octubre, a 2/4 de 7 de la tarda, coincidint amb la presa de possessió de l'acta de regidor de Jordi Soteras, militant i vicepresident d'Aliança Catalana al Bages. La mobilització vol expressar el rebuig a l'entrada d'aquesta formació d'extrema dreta al ple municipal.
Convocatòria de protesta el dia de la presa de possessió
La incorporació de Jordi Soteras al ple de l'Ajuntament de Santpedor ha generat una resposta immediata al municipi. Col·lectius locals han fet una crida pública a concentrar-se dimarts a la tarda, a 2/4 de 7, per mostrar el seu desacord amb l'entrada d'un representant d'Aliança Catalana al consistori.
La convocatòria, difosa a través de xarxes, anima la ciutadania a fer sentir la seva protesta amb xiulets, cassoles, pancartes i altres elements sonors. Els organitzadors apel·len a una mobilització visible i sorollosa per deixar clar, asseguren, que "ni a Santpedor ni enlloc hi ha espai per a l'odi, el racisme i el feixisme".
Un relleu que no ha passat per les urnes
L'entrada de Soteras al ple municipal no és fruit d'un resultat electoral directe, sinó de l'allau de renúncies a la llista de Sumem per Santpedor - Junts. Després de la dimissió del regidor Jordi Rojas, fins a sis persones de la candidatura original van declinar assumir l'acta, fet que va obrir la porta a Jordi Soteras, que ocupava el número 9 de la llista.
Aquesta situació va quedar evidenciada en el primer ple ordinari de 2026, quan l'alcalde, Agustí Comas, va haver d'explicar que la vacant no es cobria perquè "no hi ha ningú per ocupar-la" de manera immediata. La confirmació del relleu no va arribar fins al final de la sessió, quan la portaveu del grup, Roser Llobera, va anunciar que l'acta l'assumiria Soteras, precisant que no és militant de Junts i que ocupa un càrrec orgànic a Aliança Catalana al Bages.
Rebuig explícit de part del ple
L'anunci va provocar reaccions immediates dins el consistori. La CUP va expressar un rebuig frontal a l'entrada de l'extrema dreta a l'Ajuntament, amb el regidor Rubèn López assegurant que, "com a antifeixistes, no ho tolerarem". Aquest posicionament va situar el debat sobre la presència institucional d'Aliança Catalana al centre de l'actualitat política local.
Altres grups municipals van seguir la sessió amb prudència, a l'espera que la presa de possessió es formalitzi, però l'escenari polític del municipi ja ha quedat marcat per una incorporació que trenca els equilibris previs.
Un consistori en minoria i més fragmentat
La presa de possessió de Jordi Soteras arriba en un context de fragilitat política. El govern municipal d'ERC es troba en minoria, i la manca d'un regidor durant les darreres sessions ha complicat la governabilitat. Amb l'entrada del nou edil, el ple recuperarà el nombre complet de representants, però ho farà amb una major fragmentació i amb un actor polític nou que pot condicionar les majories. Soteras ha deixat clar que no s'incorporarà al grup de Junts i que assistirà als plens com a regidor no adscrit.
Primera representació d'Aliança Catalana a Santpedor
La presa de possessió de dimarts marcarà un precedent al Bages: serà la primera vegada que una persona vinculada a Aliança Catalana tindrà representació institucional a un ajuntament de la comarca. Aquest fet situa el poble dins el mapa català de municipis amb presència de la formació d'extrema dreta, que en els darrers anys ha anat guanyant visibilitat en l'àmbit local.
La concentració convocada a la plaça Gran U d'Octubre vol visualitzar el desacord de la ciutadania amb aquest escenari. Els convocants insisteixen que Santpedor "no ha votat Aliança" i apel·len a la mobilització com a expressió de rebuig polític i social davant una entrada que consideren aliena a la voluntat majoritària del municipi.