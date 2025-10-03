La universitat manresana també fa vaga per l'assalt de la Flotilla a Gaza

Tot i que la vaga de rebuig al genocidi de Gaza i en contra de l'assalt de l'exèrcit israelià a la Global Sumud Flotilla convocada pel SEPC a nivell d'alumnes i per la CGT, quant a professorat, anava dirigida principalment als alumnes de secundària -instituts i centres de Formació Professional-, la seva incidència ha arribat a les dues universitats de Manresa, UManresa i UPC, si bé amb seguiment desigual.
Segons les mateixes universitats, a UManresa -de la UVic-UCC- el seguiment de la vaga ha estat d'un 80% en els estudis d'Educació Infantil i del 60% en els estudis d'ADE i Infermeria. Des del mateix centre informen que el seguiment en els altres estudis ha estat poc significativa. Cal dir, però, que la jornada de vaga a UManresa va tenir lloc dijous, l'endemà just de l'assalt de la Flotilla, i va ser convocada pel Consell d'estudiants de la UVic-UCC, que es van adherir a la proposta del SEPC.
A la UPC el seguiment de la vaga ha estat més discret i ha arribat a un de cada quatre alumnes, el 25%, segons la mateixa universitat. En aquest cas, els estudiants sí que han fet la vaga divendres, coincidint amb la convocatòria general.
Uns i altres han fet seguiment de la vaga, però no han organitzat accions al carrer més enllà de la possible participació personal en la massiva manifestació de dijous, que va aplegar tres mil persones, o en les accions dels alumnes de secundària d'aquest divendres, que han tallat l'Eix Transversal durant més d'una hora.