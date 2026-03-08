Sant Fruitós de Bages organitza un taller per a famílies sobre el bon ús de les pantalles

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza el taller per a famílies Habilitats educatives en el bon ús de les pantalles en l'àmbit familiar, una proposta formativa adreçada a famílies amb infants i adolescents a partir de 6è de primària.
El taller és gratuït i es durà a terme en dues sessions els dies 10 i 17 de març, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, a l'Escola Pla del Puig.
Eines per fomentar un ús responsable de les pantalles
L'objectiu de l'activitat és reforçar el rol educatiu de les famílies davant l'ús de pantalles, com ara telèfons mòbils, tauletes, videojocs i xarxes socials. El taller oferirà un espai de reflexió i acompanyament on es facilitaran eines i recursos pràctics per prevenir i gestionar situacions problemàtiques derivades del seu ús.
A través d'una mirada educativa i preventiva, les sessions proporcionaran pautes bàsiques per promoure un ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals dins l'àmbit familiar.
Inscripcions
Per participar en el taller cal fer una inscripció prèvia a través d'un formulari en línia habilitat per l'organització. Les places estan destinades a famílies amb infants i joves a partir de 12 anys o que cursin 6è de primària.