La balear Abby desfà «la cortina de fum» que suposen els therians: «Volen desviar el focus sobre aquestes coses»

La creadora de contingut balear Abril Gené, més coneguda com a Abby o Littleragergirl, és una de les poques que es posiciona políticament sobre diversos temes rellevants de l'actualitat o de l'univers digital. Participant de l'anterior edició de La Velada del Año d'Ibai Llanos i molt seguida en els entorns de videojocs competitius, com el League of Legends, o sobre actualitat d'internet, Gené ha sacsejat la seva comunitat amb un contundent vídeo sobre els therians i "la cortina de fum" que suposa aquest fenomen. Per què ho categoritza així? En opinió de la comunicadora i streamer, es vol desviar el focus de qüestions encara més importants.
"Tothom haurà sentit a parlar dels therians, persones que se senten identificades de manera espiritual o psicològica amb animals no humans. A Espanya, fins i tot, ha arribat tan lluny que s'han fet esdeveniments on han acudit milers i milers de persones a conèixer, o més ben dit, a ridiculitzar aquests nens", ha reblat en el seu vídeo. I és llavors quan l'Abby s'ha posicionat políticament i ha decidit referir-se al seu públic de manera adulta. "Tenint en compte que tot aquest assumpte és utilitzat com una bomba de fum per tapar coses molt més importants i moure el focus a un altre lloc, t'enumeraré unes quantes coses que crec que haurien d'ocupar més temps al teu cap", ha sentenciat.
No és habitual que personalitats com ella, amb milions de seguidors si sumem totes les plataformes i xarxes socials, es posicionin en qüestions fonamentals de drets humans o socials. Especialment amb un auge de la ultradreta o de contingut per a joves on es reivindiquen valors conservadors o, directament, de posicions reaccionàries. En aquest vídeo, la balear també enumera aquesta problemàtica que afronten els sectors més infantils i adolescents de la nostra societat.
Primer tema, frontal. "L'augment desproporcionat i especulatiu de l'habitatge, on els salaris estan per sota del lloguer mitjà i una generació sencera de joves no sap si en algun moment de la seva vida es podrà comprar un habitatge", ha afirmat l'Abby en el seu vídeo. El segon, sobre la situació política dels més joves: "L'auge del feixisme en gent jove, que no només és promocionat i propulsat per partits polítics, sinó pels nostres propis creadors de contingut". I des d'aquests punts fins al final no s'ha aturat.
"Les set dones aquest any assassinades a mans de violència de gènere. El descobriment de la xarxa de pedofília més gran a nivell mundial, amb milions d'arxius encara sense publicar en què podem trobar diversos noms força coneguts, entre ells, per exemple, el president dels Estats Units o el propietari de Tesla i Twitter. El conflicte entre Palestina i Israel, on a Gaza des de l'octubre del 2023 fins avui ja sumen més de 70.000 morts i una quantitat superior a 170.000 ferits", ha explicat l'Abby. Insistim, no és habitual que una personalitat de renom a internet abordi aquestes qüestions amb aquesta contundència i des d'aquesta perspectiva.
Fins i tot ha posat el focus en alguna de les problemàtiques que ha enumerat des d'una perspectiva catalana. "L'increment en l'odi i la violència homòfob, juntament amb un augment focalitzat en la gent trans. Particularment contra les dones trans, amb xifres rècord en incidents a llocs com Catalunya", ha sentenciat així el vídeo la creadora de contingut balear. Amb un somriure i un "gràcies".