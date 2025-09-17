Qui és Ada Lluch, la jove de Tortosa convertida en influencer de la ultradreta a escala mundial?

Molts joves catalans busquen un espai a les xarxes per expressar les seves aficions, neguits o anhels. En aquest sentit, uns quants intenten seguir el camí "dels influencers", un viatge ple d'entrebancs, algoritmes i productivitat que implica mantenir una continuïtat amb certs temes, destacar en carisma o, simplement, tenir sort. Un petit grapat de persones ho aconsegueixen, amb centenars de milers de seguidors en les diferents plataformes que ofereix l'univers digital, com Instagram, X, TikTok o YouTube.
Ara bé, ningú preveia que una jove de Tortosa de 25 anys com és Ada Lluch es convertís en una influencer de la ultradreta a escala internacional. La sorpresa va ser majúscula quan dissabte va aparèixer a l'escenari de la gran manifestació xenòfoba i ultraconservadora celebrada a Londres contra la immigració "il·legal". Des de llavors, Lluch ha despertat passions, especialment en els principals països europeus, i ha encès certes alarmes a l'estat espanyol i a Catalunya.
El repertori de missatges a les xarxes socials és immens, molts d'ells antidemocràtics, amb una clara tendència per defensar tot allò que soni a anti-woke, contra l'islam i contra qualsevol forma d'immigració que el seu sector, l'ultraconservador, consideri il·legal. Un altre dels pals de paller del seu discurs és el religiós, lligat amb el nacionalcatolicisme que impregna bona part dels partits i grups d'extrema dreta d'occident.
Des de principis del 2023 -és on arriben els timelines dels seus comptes d'Instagram i Twitter- es dedica a escriure tots els missatges en anglès tot i reivindicar "els seus orígens espanyols" i els lligams amb els ultres de Vox, amb Santiago Abascal com un dels seus referents. Ara bé, Lluch deixa ben clar a través de les seves publicacions i missatges que els seus principals icones ultres segueixen les directrius de Donald Trump. La seva influència també busca projectar
L'actual president dels Estats Units ha estat una espècie d'unificador de perfils amb influència a les xarxes -és més que evident el lideratge en aquest sentit d'Elon Musk- i un gran impuls per aquesta mena de personalitats, especialment les més joves, que li han donat suport en el seu retorn a la Casa Blanca.
La catalana va aconseguir trobar-se amb Trump fins a dues vegades, totes elles amb fotografies als seus perfils, en diversos esdeveniments de recaptació de fons del Partit Republicà i de la campanya electoral del 2024. Ella va residir als EUA entre 2023 i el 2024, amb el seu exmarit Joey Mannarino -amb qui es va casar, com explica, gràcies a Donald Trump- que va aconseguir que accedís a l'actual president nord-americà.
La feina del seu anterior marit -amb qui guarda una bona relació d'amistat, també pública- el connectava amb les campanyes republicanes i això els va donar pas a esdeveniments, per exemple, a la residència Trump de Mar-A-Lago. Des de dissabte Lluch gaudeix d'un impuls de viralitat i fama impulsat pel seu discurs de vuit minuts des de l'escenari i pels altaveus -molt amplificats a X- pels col·lectius ultres.
En el seu discurs de dissabte no es va tallar en els tòpics: la invasió d'immigrants a Europa, la necessitat d'una masculinitat forta -va demanar ajuda als homes perquè protegissin les dones-, el fet que no els importa que els titllin "d'extrema dreta si això implica ser patriotes que defensen les seves nacions i fronteres" o la propagació de la teoria del "gran reemplaçament", perquè segons afirmava en un anglès ben marcat pel seu accent espanyol, "els estats paguen subvencions als immigrants perquè tinguin cinc fills mentre les dones europees no tenen descendència".
Com va arribar a parlar Ada Lluch en l'acte ultra organitzat per Tommy Robinson? En declaracions a El País -mitjà al qual va respondre diverses preguntes però ja ha infamat a través d'X per haver publicat un perfil d'ella-, a contactar directament amb l'activista ultra i xenòfob per preguntar si hi hauria representació espanyola. Abascal hi participava amb un vídeo, però no hi havia una presència física amb certa rellevància mediàtica. Aquí entrava Lluch, una potencial figura en creixement dins l'auge de l'extrema dreta occidental.
La catalana, que forma part d'un conjunt de dones influencers que convergeixen amb les idees de les tradwife -les dones que reivindiquen els valors conservadors i allunyats del feminisme contemporani- reivindica missatges marcats per les doctrines de major vilaritat de xarxes com X o Instagram: frases lapidàries, fotografies pràcticament publicitàries i missatges amb molt ganxo per captivar la repiulada constant. La seva radicalització és evident en molts dels seus missatges. Aquí n'hi ha diversos exemples:
A Instagram, fins i tot, té fotografies on reivindica figures trumpistes com Rudy Giuliani, Steve Bannon -un dels grans arquitectes del trumpisme des de 2015- o Roger Stone, lligat a les ingerències russes a les eleccions de fa nou anys.