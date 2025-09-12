Bad Bunny assenyala Trump i reconeix que no actuarà als EUA per por a deportacions massives als seus concerts

Donald Trump i les seves polítiques migratòries han fet trontollar bona part dels Estats Units. Ara, però, també ha aconseguit modificar les expectatives comercials d'un dels artistes musicals més importants del planeta. El cantant porto-riqueny Bad Bunny ha reconegut que una de les raons per les quals no passarà amb la seva gira Debí tirar mas fotos pels EUA és per la seva preocupació per les deportacions massives de llatins que es produeixen en diverses ciutats.
Concretament, Bad Bunny ha admès la por al Servei d'Immigració i Duanes dels Estats Units (ICE, per les seves sigles en anglès), i al fet que pogués fer batudes en els seus concerts. "Però estava el problema que, fotre, el puto ICE podria estar fos (del meu concert). I és una cosa de la qual parlem i que ens preocupava molt", ha explicat el cantant en una entrevista per a la revista anglesa i-D, en ser preguntat per les raons de la seva absència al país nord-americà, on ha actuat amb la resta dels seus tour.
Bad Bunny és ara mateix a Puerto Rico, el seu país natal, on aquest 14 de setembre completarà les trenta dates de concert que ha realitzat al Coliseo de San Juan durant més de dos mesos. Així, ha assenyalat que els seus seguidors estatunidencs poden acudir a Puerto Rico per a veure'l en directe, igual que la resta dels seus oients llatins i porto-riquenys que visquin als Estats Units.
En aquest sentit, ha destacat el fet que Puerto Rico és un "territori no incorporat" dels EUA. Benito Antonio Martínez Ocasio ha estat un dels actors socials i culturals més importants pel territori llatinoamericà i no s'ha mossegat mai la llengua a l'hora de valorar la situació política.
"Hi ha moltes raons per les quals no he viatjat als Estats Units, i cap d'elles és per odi; he actuat allà moltes vegades. Tots (els concerts) han estat un èxit. Tots han estat magnífics. He gaudit connectant amb els llatins que viuen als Estats Units. Però, concretament, per a una residència aquí a Puerto Rico, quan som un territori no incorporat dels Estats Units... La gent dels Estats Units podria venir aquí a veure l'espectacle. Els llatins i porto-riquenys dels Estats Units també podrien viatjar aquí, o a qualsevol part del món", va explicar en declaracions a la premsa.
Pròxims concerts a Barcelona
El cantant, molt estimat especialment a l'estat espanyol, passarà per Barcelona els dies 22 i 23 de maig del 2026, a més de per Madrid, on va tancar dotze dates entre el maig i el juny. Està tot venut, amb més de 600.000 entrades exhaurides en només un dia. Live Nation, promotora de l'esdeveniment -i que va comportar un conjunt de problemes seriosos per a moltíssims usuaris que es van quedar sense poder aconseguir un tiquet- va qualificar la gesta com a "històrica".
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va denunciar la plataforma Ticketmaster davant la Subdirecció General d’Inspecció i Procediment Sancionat del Ministeri de Consum pel “cobrament irregular i abusiu” en les entrades dels concerts de Bad Bunny a Barcelona i Madrid.