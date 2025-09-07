Tots els concerts de la tardor: Quevedo, Post Malone, Bad Bunny, Fito y Fitipaldis i molts més

Els concerts de Quevedo i Post Malone de la setmana vinent obren una temporada de tardor de concerts en què recalaran a Barcelona artistes com Lady Gaga, Joaquín Savina, Katy Perry, David Bisbal, Manuel Carrasco, The Offspring, Jamiroquai i Mumford & Sons. El canari Quevedo oferirà un doblet de concerts aquest dilluns i dimarts per presentar el seu segon àlbum, Buenas noches, mentre que el nord-americà Post Malone recalarà divendres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dins del seu The Big Ass World Tour.
Durant el mes de setembre, d'altres concerts que rebrà la ciutat són Jason Mraz (15 de setembre, Palau de la Música), Bunbury (18 de setembre, Palau Sant Jordi), Sebastián Yatra (19 de setembre, Palau Sant Jordi), Pink Martini (19 de setembre, Liceu) i el vocalista de Maneskin, Damiano David (21 de setembre, Sant Jordi Club). També actuarà el porto-riqueny Mora (23 de setembre, Palau Sant Jordi), Liberato (23 de setembre, Razzmatazz), The Lemonheads (26 de setembre, Apolo) i The Offspring (27 de setembre, Pavelló Olímpic de Badalona).
OCTUBRE
Octubre serà el mes en què Barcelona viurà els concerts de la gira de comiat de Joaquín Savina, que va arrencar al maig, i que passarà pel Palau Sant Jordi de Barcelona els dies 2 i 4 d'octubre, i el Festival B, que se celebrarà el 3 i 4 d'octubre al Parc del Fòrum i comptarà amb Amaia, Judeline, Ralphie Choo, Cala Vento i El Petit de Cal Eril.
A més de la gira de comiat de Savina, octubre també acollirà el retorn a Barcelona de Lady Gaga amb tres concerts de la gira Mayhem Tour els dies 28, 29 i 31 d'octubre i les entrades pels quals estan esgotades.
Aquest mes tindrà concerts com els de Coheed & Cambria (8 d'octubre, Apolo), Gogol Bordello (9 d'octubre, Razzmatazz), Manuel Carrasco (10 d'octubre, Palau Sant Jordi), Manuel Turizo (11 d'octubre, Sant Jordi Club), Mazoni (11 d'octubre, Apolo), Counting Crows (14 d'octubre, Razzmatazz), Miguel Poveda (15 d'octubre, Liceu), Tarta Relena (16 d'octubre, Paral·lel 62), Los Planetas (17 d'octubre, Sant Jordi Club), Lacuna Oil (20 d'octubre, Apolo), The Darkness (21 d'octubre, Apolo) i Orishas (22 d'octubre, Razzmatazz).
També hi haurà els concerts de Duki (24 d'octubre, Palau Sant Jordi), Ojete Calor (25 d'octubre, Sant Jordi Club), Los Pecos (26 d'octubre i 28 de desembre, Palau Sant Jordi), de la gira de comiat de Refused (28 d'octubre, Razzmatazz), Miguel Ríos (28 d'octubre, Liceu) i Albert Pla (31 d'octubre, Razzmatazz).
NOVEMBRE
Novembre s'iniciarà amb distorsions de guitarres a càrrec de The Hives (1 de novembre, Sant Jordi Club) i Parkway Drive (2 de novembre, Sant Jordi Club), donant pas a retorns esperats com el de Jamiroquai (6 de novembre, Palau Sant Jordi), Katy Perry (9 de novembre, Palau Sant Jordi) i Laurie Andersons (10 de novembre, l'Auditori).
Els altres concerts del mes seran els de Los Secretos (2 de novembre, Liceu), Elefantes (2 de novembre; Paral·lel, 62), Zaz (3 de novembre, Razzmatazz), Enter Shikari (5 de novembre, Razzmatazz), Los Sirex (7 de novembre, Apolo), Judit Neddermann (7 i 8 de novembre, Casino Aliança) i Leiva (8 de novembre, Palau Sant Jordi).
També recalaran el vocalista de Rammstein Til Lindemann (13 de novembre, Sant Jordi Club), la gira de comiat de Lágrimas de Sangre (14 i 15 de novembre, Sant Jordi Club), Larkin Poe (15 de novembre, Razzmatazz), Peggy Gou (Parc del Forum), Roxette (16 de novembre, Sant Jordi Club), Ana Belén (18 de novembre, Palau de la Música), Els Pets (20 i 21 de novembre, Paral·lel 62) i Anuel AA (22 i 26 de novembre, Palau Sant Jordi).
En un mes molt poblat de concerts es completarà amb Mumford & Sons (23 de novembre, Palau Sant Jordi), Turnstile (24 de novembre, Sant Jordi Club), Tommy Cash (26 de novembre, Apolo), The Waterboys (27 de novembre; Paral·lel, 62), Marilyn Manson (27 de novembre, Palau Olímpic de Badalona), Palau Sant Jordi), Antonio Orozco (28 i 29 de novembre, Palau Sant Jordi) i Tom Odell (Sant Jordi Club, 30 de novembre).
DESEMBRE
Al desembre, Barcelona comptarà amb concerts com el de Yerai Cortès (9 de desembre, Palau de la Música), Ara Malikian (11 de desembre, Liceu), Biznaga (13 de desembre, Razzmatazz) i Mónica Naranjo (19 de desembre, Palau Sant Jordi).
També ho faran Raphael (20 de desembre, Palau Sant Jordi), Bala (20 de desembre, Razzmatazz), David Bisbal (23 de desembre, Palau Sant Jordi), Loquillo (27 de desembre, Sant Jordi Club) i Nil Moliner (27 de desembre, Palau Sant Jordi).
Una tardor de concerts que donarà pas a un 2026 en què ja hi ha concerts anunciats com els de Fito y Fitipaldis (16 i 17 de gener, Palau Sant Jordi), Julieta (13 de febrer, Sant Jordi Club), Ludovico Einaudi (27 i 28 de març, Liceu), Dani Martín (25 d'abril i 24 d'octubre, Palau Sant Jordi), El Último De La Fila (3 i 7 de maig, Estadi Olímpic) i Bad Bunny (22 i 23 de maig, Estadi Olímpic).