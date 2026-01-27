Les xarxes del Madrid posen a Arbeloa al costat d'un con

Les xarxes ho han tornat a fer i han convertit una imatge en un mem, encara que aquesta vegada no ha sigut molt complicat. El compte d'X del club de futbol del Reial Madrid ha compartit aquest dimarts la convocatòria de l'equip per al partit de Champions que jugarà dimecres 28 contra el Benfica.
A la imatge es pot veure els noms dels jugadors que trepitjaran el camp de l'Estadi da Luz a Lisboa i el del nou entrenador de l'equip, Álvaro Arbeloa, que debuta aquest dimecres al Madrid després de la destitució de Xabi Alonso.
Arbeloa va desenvolupar gran part de la seva carrera al Madrid, però també va jugar al Liverpool, el Deportivo de la Corunya i el West Ham. Però va ser quan jugava al Madrid durant l'etapa del 2015 que se li va posar un sobrenom que ha ressorgit avui a xarxes: el con.
Quan jugava al Madrid se li va comparar amb un con perquè no es menejava molt en la seva posició de defensa. El mot va començar a popularitzar-se i, a més, el 2015 Gerard Piqué va fer un joc de paraules que va caldejar molt més l'ambient i va quedar com a anècdota burleta, ja que va dir que Arbeloa i ell eren “con-ocidos”.
Quin és el mem que ha sorgit ara?
A la imatge difosa a les xarxes del Reial Madrid es pot observar com a sota del nom d'Álvaro Arbeloa hi ha un con d'obra del carrer, una coincidència que ha fet esclatar la burla als comentaris ampliant la imatge i compartint el tros de foto en què surt el nom de l'entrenador i, de fons i borrós, un con.
Els comentaris han anat acompanyats, en to burleta, d'algunes frases com "ni el seu mateix club el respecta" o "augment de sou pel community manager", que és la figura encarregada de les xarxes socials.