El Madrid destitueix Xabi Alonso i escull Arbeloa com a relleu

El Reial Madrid ha oficialitzat la destitució de Xabi Alonso. El club prescindeix de l'entrenador basc després de la derrota a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça i Álvaro Arbeloa serà el seu successor. Alonso va arribar l'estiu passat al Madrid després d'un bon paper com a entrenador del Bayer Leverkusen, però no ha obtingut bons resultats al club blanc i ha perdut el control del vestidor. Arbeloa era l'entrenador del Reial Madrid Castella -filial de l'equip blanc- des d'aquesta temporada. Abans havia entrenat a diversos equips de les categories inferiors de l'equip madridista, però no té cap més experiència a les banquetes. Com a jugador va desenvolupar gran part de la seva carrera al Madrid, però també va jugar al Liverpool, el Deportivo de la Corunya i el West Ham.
Així doncs, l'etapa que enceta al capdavant del Madrid serà la de primera en un primer equip. El seu debut arribarà dimecres al camp de l'Albacete -equip de Segona Divisió- en el partit de vuitens de final de la Copa del Rei. A la Lliga el primer compromís serà a priori assequible, rebent el Llevant -penúltim classificat- al Bernabéu. Els primers duels d'alçada arribaran a finals de gener. Haurà de segellar la classificació a la següent ronda de la Champions, primer a casa contra el Mònaco i després al camp del Benfica -entrenat per Mourinho-. A la Lliga, visitarà el camp del Vila-real -tercer classificat-.
El projecte fallit de Xabi Alonso
Tot i que al comunicat oficial publicat pel Reial Madrid es parla de "mutu acord" per explicar la destitució, la realitat és que Florentino Pérez havia posat la creu sobre Xabi Alonso des de feia setmanes. Malgrat que l'equip seguia viu a totes les competicions, l'entrenador basc no havia aconseguit tenir un control total sobre la plantilla i havia punxat en quasi totes les grans cites de la temporada.
La primera patacada va ser la derrota el mes de setembre contra l'Atlètic de Madrid (5-2), un resultat gros que va despertar les primeres veus crítiques contra l'entrenador basc. L'equip també va perdre al camp del Liverpool, i tot i que va guanyar el clàssic contra el Barça, tampoc ho va fer desplegant un gran joc i no va esvair dubtes. Unes setmanes més tard, les dues derrotes seguides al Bernabéu contra el Celta -a la Lliga- i el Manchester City - a la Champions- van deixar Alonso a un pas de la destitució. Des de llavors l'equip havia encadenat cinc victòries consecutives, mostrant un nivell de joc molt baix, fins que va arribar la derrota a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça.
Inicialment - i tot el plantejament ultraconservador que va fer- no semblava que la derrota a la final li pogués costar el lloc a Xabi Alonso. És més, alguns elogiaven que Vincius havia tornat a mostrar un gran nivell i que l'equip havia competit malgrat les nombroses baixes. Arguments que no han convençut Florentino Pérez i el seu entorn.