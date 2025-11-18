Més problemes al Louvre: tanquen una de les galeries per «debilitats estructurals»

El Museu del Louvre de París ha tancat l'accés a una de les galeries més emblemàtiques després que una inspecció detectés "debilitats estructurals" a la zona. Es tracta de la Galeria Campana, que recull nou sales amb exposicions de ceràmica de l'Antiga Grècia i que els últims anys estava sota control especial. El comunicat emès pel museu alerta sobre "la particular fragilitat d'unes certes bigues que suporten els pisos del segon pis de l'ala sud". Per això, seguint les recomanacions de l'arquitecte de monuments històrics del palau del Louvre, s'ha decidit tancar la galeria al públic "com a mesura de precaució".
Des del Museu expliquen que les mancances es deuen al "complex disseny arquitectònic i les obres estructurals i de condicionament realitzades allí [a la Galeria Campana] en la dècada de 1930". És per això que "els pisos del segon pis d'aquesta ala presenten deficiències", han explicat des del Museu.
Ha sigut arran del nou informe d'una oficina de disseny tècnic presentat el passat divendres 14 de novembre en el marc dels cicles de diagnòstic iniciats per l'establiment públic del Museu del Louvre (EPML) que s'ha detectat, "a causa d'esdeveniments recents i imprevistos", la "fragilitat" de les bigues d'aquesta zona.
"El robatori del segle"
Aquesta notícia arriba després que el passat 19 d'octubre succeís quelcom que es va titllar de ser "el robatori del segle": un grup de lladres van entrar al Louvre per endur-se joies valorades en milions d'euros. A mesura que van passant els dies i la investigació segueix el seu transcurs, es van coneixent més detalls com el valor de les joies, per on van fugir els encaputxats i el nombre de sospitosos que va detenint la policia per tal de resoldre el misteri i fer justícia.
La darrera informació que va saltar als mitjans de comunicació ha estat la carència de ciberseguretat que tenia el Louvre. Tant és així que mesos enrere, l'Agència Nacional de Seguretat de la Informàtica de França (ANSSI) ja va alertar que el museu tenia greus faltes de seguretat informàtica.