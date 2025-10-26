Detinguts a París dos sospitosos del robatori del Louvre

Es comença a posar llum a la foscor. La investigació judicial sobre un dels robatoris del segle comença a donar els seus fruits: dos sospitosos d'haver robat les joies del Museu del Louvre han estat detinguts aquest diumenge al matí, segons ha informat Le Parisien.
Concretament, el mitjà francès ha informat que els dos sospitosos van ser detinguts durant la nit de dissabte i en aquests moments es troben sota custòdia policial. Se sospita que aquests dos individus van formar part del grup de quatre homes que van organitzar i dur a terme el robatori al museu parisenc. Com si es tractés d'un robatori de pel·lícula, els lladres van utilitzar una plataforma d'un camió muntacàrregues per accedir al recinte i posteriorment van fugir amb motos de gran cilindrada.
En el vídeo on es veuen dos dels lladres descendir amb les joies, no es pot entreveure el rostre, donat que un d'ells anava amb casc i l'altre un passamuntanyes i armilla groga, simulant ser un treballador. Es desconeix si els dos sospitosos són els mateixos que apareixen al vídeo. Tot i això, els mitjans francesos han informat que els dos sospitosos detinguts són originaris de Seine-Saint-Denis, un departament del nord de París.
Així mateix, també han informat que la detenció es va dur a terme de manera relativament precipitada donat que van descobrir que un dels lladres planejava fugir a l'estranger, probablement a Algèria. Els dos detinguts eren coneguts per la policia: tenien antecedents per robatoris, i es creu que es podria tractar d'un robatori fet per encàrrec.
Els detinguts poden romandre fins a 96 hores sota custòdia policia. I la investigació continua per identificar la resta de lladres i altres possibles organitzadors del que s'ha titllat del "robatori del segle", donat el mètode emprat, el lloc on ha succeït i el valor de les joies robades, el qual ronda els 88 milions d'euros.