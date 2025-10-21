Revelen el valor de les joies robades al Louvre

El robatori de pel·lícula que va commoure París aquest diumenge encara no té culpables identificats, però sí una estimació del valor de les joies que es van robar del Museu del Louvre.
La mateixa institució ha valorat en 88 milions d’euros les joies robades de la Galeria Apol·lo, segons va informar la fiscal de París, Laure Beccuau. La fiscal va remarcar que el valor històric i cultural de les peces és irreemplaçable i va advertir que, si els lladres intenten fondre les joies, perdran completament el seu valor.
La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, va defensar que els sistemes de seguretat del museu van funcionar correctament, i va assenyalar que el problema principal va ser la falta de vigilància al carrer.
Entre les nou peces sostretes, es troben la diadema de la reina Hortènsia amb safirs i diamants, collarets i arracades de maragda i safir que Napoleó va regalar a les seves esposes, una diadema amb perles i diamants de l’emperadriu Eugènia, així com dues brotxes ornamentals.
Un robatori de pel·lícula
El robatori es va produir vora les 9:45 del matí. Un grup de quatre homes ha arribat amb moto al costat del Louvre que dona al riu Sena, on s'estaven executant obres, es van enfilar a un carretó i van trencar unes finestres per on van entrar a la Galeria d'Apol·lo, en la primera planta del museu, on es trobaven les joies.
Allà, van usar petites motoserres per trencar els cristalls i accedir als articles, i van donar-se a la fugida immediatament amb les motos. No obstant això, el famós Regenti, el diamant més gran de la col·lecció, amb un pes de més de 140 quirats, no va ser robat.