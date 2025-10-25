Surt a la llum la fugida dels lladres del Museu del Louvre

El robatori del Museu del Louvre encara arrossega sorpreses. La rapidesa amb la qual van succeir els fets fa que a poc a poc es vagin aclarint. El diumenge 19 d'octubre un grup d'homes, vora les 9:30 del matí, van arribar amb motos al Museu del Louvre, a París, i van fugir amb motos després d'agafar diverses joies del museu. Ara un dels vídeos que s'ha viralitzat a les xarxes socials ha estat és sobre la seva fugida, una persona anònima els va veure i els va filmar.
En el vídeo difós es veu el precís moment en el qual descendeixen per una maquinària típica de les mudances, la qual estava situada just a sota de la façana sud de l'edifici. La persona anònima que va enregistrar l'acció es trobava en el moll de François Mitterrand, des d'aquesta perspectiva es contempla com els lladres baixen amb una plataforma elevadora mentre sonen les alarmes del museu.
En qüestió de 30 segons
El rostre dels lladres és irreconeixible, ja que un d'ells va amb casc, per muntar-se ràpidament a la moto i fugir, i l'altre porta un passamuntanyes i una armilla groga, simulant ser un treballador més. Amb aquesta acció van aconseguir fer-se amb un botí valorat en 88 milions d'euros.
Segons ha exposat la Fiscalia de París a l'hora de reconstruir els fets, es tracta de quatre persones que van arribar al museu en motos acompanyades d'un camió amb la grua de la plataforma elevadora, el qual va ser robat nou dies abans. Un dels testimonis d'aquesta veloç actuació va dir al mitjà TF1 que les van trigar "30 segons: van aparcar, van pujar al muntacàrregues, van trencar la finestra i van entrar", explicava.
Joies de Napoleó
Un cop dins, els lladres van robar fins a nou peces històriques que les havien dut Napoleó i Eugènia de Montijo. Entre les nou peces sostretes, es troben la diadema de la reina Hortènsia amb safirs i diamants, collarets i arracades de maragda i safir que Napoleó va regalar a les seves esposes, una diadema amb perles i diamants de l’emperadriu Eugènia, així com dues brotxes ornamentals.