La Unió Europea arriba a un acord amb Israel per millorar la situació humanitària a la Franja de Gaza

La Unió Europea (UE) ha anunciat aquest dijous un acord amb Israel per fer passos cap a la millora de la situació humanitària a la Franja de Gaza. En el marc de les negociacions amb el govern de Benjamin Netanyahu, el ministre d'Afers Exteriors d'Israel, Gideon Sa'ar, ha acordat "importants mesures" amb l'alta representant comunitària, Kaja Kallas.

En un missatge a la xarxa X, Kallas ha assegurat que Tel-Aviv permetrà la reobertura de més passos fronterers, així com l’entrada de més camions amb menjar i material humanitari. També la "reparació d’infraestructures vitals i la protecció del personal humanitari". Brussel·les espera que Israel implementi totes les mesures acordades en els pròxims dies, segons ha explicat un portaveu de la Comissió Europea just després de l’anunci.

Aquest portaveu ha detallat que el pacte amb Israel preveu “l'augment substancial” de l’entrada de camions diaris per a aliments i altres articles humanitaris a Gaza. També l'obertura de diversos punts de pas tant a les zones del nord com del sud de la Franja i la reobertura de les rutes d'ajuda jordana i egípcia, així com la possibilitat de distribuir subministraments d'aliments a través de fleques i cuines públiques a tota la Franja.

Finalment, Israel s'ha compromès a reprendre els lliuraments de combustible per a usos en les instal·lacions humanitàries, així com a reactivar el subministrament elèctric i la dessalinització d'aigua. Amb tot, el portaveu d'Exteriors de la UE, Anouar El Anouni, ha celebrat el diàleg amb Israel.