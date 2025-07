Trump al·lucina amb el nivell d'anglès del president de Libèria, tot i que és la llengua oficial del país

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a protagonitzar una relliscada durant una trobada amb líders africans a la Casa Blanca. Quan ha estat el torn de paraula del president de Libèria, Joseph Boakai, Trump ha quedat meravellat pel seu domini de l'anglès i li ha preguntat on ha après a parlar-lo tan bé. El que no sabia és que l'anglès és la llengua oficial de Libèria.

De fet, l'anglès és l'idioma de Libèria perquè aquest país té una relació històrica molt estreta amb els Estats Units. I és que Libèria va néixer en la primera meitat del segle XIX com un projecte de la Societat Americana de Colonització (ACS, per les sigles en anglès) per repatriar esclaus alliberats.

L'ACS era una agència del govern estatunidenc i considerava que els afroamericans tindrien més llibertats a l'Àfrica, pel qual va comprar una part del territori de Sierra Leone, a la panxa d'Àfrica, per derivar-los. En aquest sentit, etimològicament, Libèria ve de la paraula llatina liber, que vol dir lliure.

Tot i que la fundació de Libèria es va produir a inicis del segle XIX, no va assolir la independència respecte als Estats Units fins al 26 de juliol de 1847, la primera al continent africà. Una independència que els EUA no van reconèixer fins al 1862.

Trump to the President of Liberia: "Such good English. Where did you learn to speak so beautifully?"



English is the official language of Liberia... pic.twitter.com/Q4nbmINHTr — The Bulwark (@BulwarkOnline) July 9, 2025

Libèria va ser la primera república africana que va proclamar la seva independència i, juntament amb Etiòpia, és l'única que no es va convertir en colònia d'un país europeu durant l'anomenat Repartiment d'Àfrica a finals del segle XIX i inicis del XX. Per tot plegat, no és sorprenent que els liberians parlin molt bé l'anglès, ja que era la llengua dels més de 15.000 afroamericans alliberats i nascuts lliures que, entre 1822 i 1861, van travessar l'Atlàntic per fundar el país.