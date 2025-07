En aquest país donar propina pot ser ofensiu i fer-te quedar molt malament

Anar de vacances, dinar a un restaurant, pagar i deixar una propina, és per molts un senyal d'agraïment a l'establiment conforme el servei i el menjar han sigut bons. Però aquesta pràctica no és igual de ben rebuda arreu, i un país que està guanyant popularitat com a destí vacacional ho rebutja.

És el cas de Corea del Sud. Allà, els mateixos coreans no volen que la cultura de les propines s'instal·li com quelcom habitual. De fet, la realitat al país és tota la contrària. La gran majoria dels coreans pensen que les propines són inacceptables.

En els últims mesos alguns establiments van posar l'habitual pot per deixar propina. La intenció era donar als visitants una experiència similar a la que tenen quan viatgen a altres països. Però això va ser molt mal vist pels coreans. És el cas d'una fleca, que després de rebre centenars de crítiques a través de xarxes socials es va veure obligada a retirar el pot i aclarir que l'havien posat més aviat com un element de decoració.

En el cas per exemple dels restaurants, la justificació dels coreans per negar-se a les propines és que a Corea del Sud el preu del servei ja està inclòs al del menú i els cambrers cobren sempre almenys el salari mínim. Però en altres espais com els taxis, tampoc les accepten. Per tant, si vas de viatge a Corea del Sud, sigues amable i agraït, però no deixis propina.

Fotocòpia del DNI

Un altre consell útil per a quan viatgem és portar sempre a sobre una fotocòpia del DNI, per si de cas l'original es perd. En aquest cas, el primer pas és denunciar en la comissaria que tinguis més prop. Aquesta denúncia, juntament amb la fotocòpia del DNI et facilitarà molt l'embarcament en el teu vol de tornada a casa. Algunes aerolínies permeten viatjar amb aquests dos elements quan no es disposi de l'original, segons explica el Ministeri d'Interior al seu web.