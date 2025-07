El govern espanyol fa marxa enrere i comprarà tecnologia militar a Israel

El govern espanyol fa marxa enrere en la seva decisió de desconnectar-se del comerç d'armes amb Israel i ha autoritzat el ministeri de Defensa, que dirigeix Margarita Robles, a comprar tecnologia militar a Tel Aviv, dins del pla de rearmament de l'executiu, que s'ha compromès a incrementar el PIB de defensa fins al 2,1%. La decisió implicaria àmbits com la defensa antimíssils, sensors d'última geenració i estris de guerra electrònica.

L'executiu va anunciar recentment la "desconnexió" militar amb Israel després de l'ofensiva del seu exèrcit contra Gaza. Però ha estat la mateixa secretària d'Estat de Defensa, Amparo Valcarce, qui justificava fa uns dies la necessitat de suplir les mancances industrials d'Espanya en aspectes sensibles del sector de la defensa. L'objectiu governamental continua sent "reduir a zero" la dependència tecnològica respecte d'Israel.

La ministra Robles ha demanat a les empreses del sector de la defensa que avancin en la seva autonomia industrial i a desenvolupar els consorcis amb altres companyies europees. Però el lligam amb la tecnologia israeliana no es podrà trencar abruptament. El juny passat, el ministeri va revocar un seguit de llicències per a la construcció de prop de 1.700 míssils anticarro Spike LR2 i va suspendre alguns contractes de munició.

Però altre sprogrames continuen endavant. El País va informar que es manté l'adquisició de 46 designadors làser per als avions de combat Eurofighter per valor de 207 milions d'euros. Es tracta d'uns sistemes que fan molt més eficaç els avions a l'hora d'identificar i fer seguiment dels seus objectius militars. De moment, la tecnologia israeliana és considerada "insubstituïble" per a alguns programes.