Sánchez es manté en el 2% de despesa militar a la cimera de l'OTAN: «És suficient i realista»

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que el seu compromís per complir amb els objectius militars de l’OTAN és “realista”, “suficient” i “compatible” amb el “model social i l’estat del benestar” a Espanya. Malgrat les crítiques i pressions del president dels Estats Units, Donald Trump, el dirigent socialista ha assegurat que ha quedat “satisfet” de la cimera de l'OTAN perquè la resta de líders han “respectat la sobirania d’Espanya” i s’ha mantingut “la unitat” de l’aliança. Sánchez ha explicat que no ha saludat a Trump ni ha intercanviat “paraules” amb ell. “Ha sigut casualitat”, ha aclarit.

Els líders dels 32 estats membre de l’OTAN han segellat aquest dimecres al migdia un nou compromís de despesa en defensa per al 2035: un 5% del PIB. L’objectiu està dividit en un 3,5% del PIB en despesa militar directa i un 1,5% en àrees com la seguretat o la indústria. Tot això, Espanya ha assegurat que destinant el 2,1% podrà assolir els objectius de capacitat militar acordats per l’aliança.

“El 2,1% no el dic jo, ho diu l’exèrcit”, ha remarcat Sánchez per defensar-se les crítiques dins l’OTAN. El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, ha reiterat en la roda de premsa posterior a la cimera que “discrepen” sobre la possibilitat d’Espanya de complir només amb el 2,1%. “Estem d’acord en el fet que no estem d’acord”, ha afirmat Rutte, que creu que cal un 3,5%. De totes maneres, l’holandès creu que el compromís de Sánchez és “seriós”.

Sánchez, protagonista a la Haia

L’oposició d’Espanya a elevar la despesa militar era un dels principals esculls del pacte aquest dimecres a la cimera de l’OTAN, aixecant crítiques dels EUA, el país que més diners destina a la defensa col·lectiva de l’aliança. Els dirigents ja van arribar a un principi d’acord el diumenge sobre el 5%, i ara ho han ratificat en una declaració final amb certa ambigüitat que dona flexibilitat a Espanya per complir amb els compromisos militars.

Després que el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, li garantís per carta “flexibilitat” per "determinar el seu propi camí sobirà per assolir els objectius de capacitat" de l’organització, Sánchez va assegurar que destinant el 2,1% del PIB seria suficient per complir-lo, tot ressaltant que arribar al 3,5% és “incompatible" amb l’estat del benestar.

De camí a la Haia a bord de l’Air Force One, Trump va recriminar a Sánchez que es desmarqui de la resta d’aliats: “Espanya és un problema”. Fonts de Moncloa van treure ferro a les declaracions i va assegurar que Sánchez evitaria el “xoc” amb Trump a la cimera.