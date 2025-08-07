Trump i Putin es reuniran «els pròxims dies» per abordar la situació a Ucraïna

El president de Rússia, Vladímir Putin, i el president dels Estats Units, Donald Trump, han acordat celebrar una reunió d'alt nivell "els pròxims dies", segons ha explicat a la premsa l'assessor de política exterior presidencial rus, Yuri Ushakov, i ha recollit Europa Press. Ushakov ha explicat que els preparatius estan "en marxa" i que el lloc on es mantindrà la reunió també està acordat, però s'informarà més endavant.
Trump ha demanat la trobada bilateral després de pressionar el Kremlin amb un termini que acaba divendres per assolir un acord de pau amb Ucraïna. Si no es compleix l'alto el foc, Rússia s'enfrontaria a noves sancions, inclosos aranzels secundaris a països que importen petroli rus.
L'anunci de Rússia es produeix després de la reunió de Putin amb l'enviat especial nord-americà Steve Witkoff a Moscou, una trobada on van parlar sobre la "crisi ucraïnesa" i que el Kremlin va descriure com a "útil i constructiva". Trump va afirmar que Witkoff havia aconseguit "grans avenços".
Zelenski insisteix en l'alto el foc
Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha informat a les xarxes socials que hi ha "diverses converses" programades aquest dijous amb els socis europeus, entre elles una amb el canceller alemany, Friedrich Merz, i ha assegurat que estarà en contacte durant tota la jornada amb els seus "assessors de seguretat nacional".
Zelenski ha insistit que les prioritats són posar fi a les hostilitats i que Moscou accepti un alto el foc; acordar una reunió "de líders" perquè les converses "puguin conduir a una pau duradora", així com garantir "la seguretat a llarg termini" de Kíev juntament amb els Estats Units i Europa.
"Ucraïna mai ha desitjat la guerra i treballarà per la pau de la forma més productiva possible. El principal és que Rússia, que va iniciar aquesta guerra, prengui mesures reals per a posar fi a la seva agressió. El món té influència sobre l'agressor i els mitjans per verificar si es compleixen les seves promeses", ha assegurat Zelenski.
El president ucraïnès va mantenir una conversa telefònica amb Trump dimecres en una trucada en què també van participar altres líders europeus. "Estic agraït a cada un d'ells pel seu suport. Hem discutit sobre el que s'ha dit a Moscou", va explicar.