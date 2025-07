Trump dona a Putin entre 10 i 12 dies per signar la pau amb Ucraïna

Qüestió de dies. Donald Trump n'hi ha donat de 10 a 12 a Vladímir Putin per signar un acord de pau amb Ucraïna. "No hi ha raó per esperar, volia ser generós, però no veig cap progrés". El mandatari estatunidenc segueix posant pressió sobre Rússia per solucionar un conflicte que s'està allargant més del que Trump preveia. "Estic decebut amb el president Putin", ha lamentat.

Fa un parell de setmanes, Trump va amenaçar Rússia amb aranzels del 100% si Putin no acceptava un acord amb Ucraïna en 50 dies. Aquest dilluns, després de reunir-se amb el primer ministre britànic Keir Starmer, ha anunciat que redueix el termini, però no ha anunciat conseqüències si aquest no es compleix.

Trump ha tornat a retreure al seu homòleg rus, Vladímir Putin, la falta d'interès per assolir un acord. "Em portava molt bé amb ell", ha dit, evidenciant el seu malestar amb el president rus. Li ha retret després d'haver parlat amb ell "diverses vegades" i creure que s'havia aconseguit resoldre les coses, sortir i "començar a llançar coets a Kíev, matant molta gent".

Els governs de Rússia i d'Ucraïna van mantenir una trobada el 16 de maig a Turquia. Els primers contactes directes en més de tres anys de guerra, i l'únic acord tangible va ser l'intercanvi de mil presoners per cada part. Uns avenços que, per Trump, són insuficients i culpa en gran part a Putin.

Focus a Gaza

La trobada entre Starmer i Trump també ha servit per abordar el conflicte de la Franja de Gaza. Trump ha dit que la situació allà és "una de les principals raons" per reunir-se amb el primer ministre i ha afirmat que la seva prioritat passa per "alimentar" tota aquesta gent que s'amuntega en els repartiments d'ajuda humanitària.

El president dels Estats Units també s'ha mostrat en desacord amb les últimes paraules amb què el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va qüestionar les escenes de fam al territori palestí. "Basant-me a la televisió, diria que aquests nens semblen tenir molta gana".

D'altra banda, Trump ha restat importància al fet que el Regne Unit finalment faci el pas de reconèixer l'Estat de Palestina, com ja n'han fet d'altres com França. "No m'importa (...) el que busco és alimentar la gent".