Trump amenaça Rússia amb aranzels del 100% si Putin no accepta un acord amb Ucraïna en 50 dies

Enemistat amb conflicte a la vista. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat Rússia amb aranzels del 100% si el president del país, Vladímir Putin, no accepta un acord per posar fi a la guerra d'Ucraïna en 50 dies. "Estic decebut amb ell perquè em pensava que hauríem assolit un acord fa dos mesos, però sembla que no hi arribem", ha dit avui.

En una trobada davant els mitjans, acompanyat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, Trump ha insistit a mostrar el seu descontentament amb el president rus, Vladímir Putin, per la manca d'avenços. "Com no aconseguim aviat un acord imposarem aranzels molt severs d'aquí a 50 dies. Aranzels del 100%. Podeu dir-ne aranzels secundaris", ha amenaçat el president nord-americà.

L'anunci de Trump no té res a veure amb la proposta bipartidista que està analitzant el Congrés dels EUA i que eleva els aranzels fins al 500%. "Els republicans estan avançant al Senat amb molta energia, però no estic segur que encara ho necessitem", ha indicat el magnat.

Al mateix temps, el president dels EUA ha insistit que el conflicte entre Rússia i Ucraïna és "una guerra iniciada per Biden" i que ell vol acabar. "Ens ha costat molts diners i ja no volem fer més, no podem", ha apuntat Trump.

D'altra banda, el dirigent republicà ha anunciat l'enviament de noves armes a Ucraïna que pagaran els aliats europeus de l'OTAN, després que Trump amenacés d'aturar l'enviament de suport militar a Kíiv. "Els estats europeus de l'OTAN són nacions benestants, tenen molts diners i volen fer-ho, estan molt compromeses", ha dit Trump sobre l'entrega d'ajuda a Ucraïna.