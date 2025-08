Trump desplega dos submarins nuclears prop de Rússia per seguir pressionant Putin

Escalada de tensió. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aquesta tarda desplegar dos submarins nuclears prop de Rússia com a resposta a les declaracions de l'expresident rus Dmitri Medvédev que qualifica d'"insensates" i "incendiàries".

Medvédev, actual vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, va assegurar en un missatge a X el 28 juliol que "cada nou ultimàtum" de Trump pel que fa a les negociacions per assolir un acord d'alto el foc amb Ucraïna és "una amenaça i un pas cap a la guerra". Trumpva anunciar el passat dilluns que reduiria a deu dies el termini a Moscou per tancar un pacte amb Kíev.

Les paraules de Medvedev, tenien un clar to provocatiu cap al president dels Estats Units: "Trump està donant un ultimàtum a Rússia: ¿50 dies o 10? Hauria de recordar dues coses: Rússia no és Israel, ni tan sols l'Iran, va ressaltar, afegint que el magnat republicà no hauria de seguir el camí de "Joe El Dormilega", fent referència a Joe Biden.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!