Bombardeig mortífer rus a Ucraïna després de l'ultimàtum de Trump a Putin

Bombes com a resposta a la petició d'alto el foc. Almenys 16 persones han mort i unes 95 han resultat ferides per un atac de les forces russes contra una presó situada a la província ucraïnesa de Zaporíjia. El bombardeig es produeix unes hores després que Trump donés a Putin entre 10 i 12 dies per signar un acord de pau amb Ucraïna.

L'últim balanç del Ministeri de Justícia ha detallat que l'atac va tenir lloc mitja hora abans de la mitjanit sobre la presó de Belenkivska, utilitzant bombes aèries planadores, que van destruir una part de les instal·lacions, si bé no el perímetre, per la qual cosa no hi ha risc de fuga.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha denunciat que aquest atac contra la presó ha estat "deliberat, intencional, no accidental" i ha retret a Rússia que només hi havia civils en aquest centre. Zelenski ha lamentat que aquesta nova onada d'atacs -que en les últimes 24 hores ha deixat 22 morts i uns 85 ferits- ha tingut lloc mentre els Estats Units han tornat a mostrar el seu enuig amb Putin, que continua negant-se a signar un alto el foc.

Trump va donar ahir de 10 a 12 dies a Vladímir Putin per signar un acord de pau amb Ucraïna. "No hi ha raó per esperar, volia ser generós, però no veig cap progrés". El mandatari estatunidenc segueix posant pressió sobre Rússia per solucionar un conflicte que s'està allargant més del que Trump preveia. "Estic decebut amb el president Putin", va lamentar.

Més atacs

D'altra banda, s'han registrat almenys sis víctimes mortals més, a més de diversos ferits més a causa d'aquesta onada d'atacs russos llançats durant la nit passada en llocs com Kamianske, Nikopol i Sinelnikove -a la regió de Dnipropetrovsk-, així com a Khàrkiv, on ha mort set persones.

Zelenski ha xifrat en 73 les ciutats i pobles ucraïnesos atacats per Rússia en les darreres hores. Fa uns quants mesos que Kíev alerta els seus socis occidentals que el ritme i la intensitat dels atacs russos s'ha intensificat fins al punt d'emprar centenars de projectils aeris en una sola nit.