Un tren al districte de Biberach, al sud d’Alemanya, ha descarrilat aquest diumenge i ha deixat almenys tres morts i 34 ferits, segons informa el diari alemany Bild.

L’accident ferroviari ha tingut lloc a les 18:10 h en una zona pròxima a Zwiefaltendorf, en el districte de Biberach. Segons informen fonts policials, han descarrilat “dos vagons del tren regional de DeutscheBahn”.

El tren realitzava el trajecte entre les ciutats de Sigmaringen i Ulm, al sud del país, i transportava 100 persones. Efectius de bombers i personal de rescat i d'emergència s'han desplaçat al lloc de l'accident i continuen treballant per accedir als passatgers que hagin pogut quedar atrapats. Actualment, hi treballen almenys sis helicòpters per a transportar als ferits.