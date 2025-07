El Servei Català de Trànsit ha informat que aquesta nit s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 215,3 de la C-31 a Badalona (el Barcelonès) en sentit nord/Mataró. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 22.02 h. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany

Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via quan travessava un bassal d’aigua. El conductor del vehicle de dues rodes, O. M. H., de 20 anys, ha mort. A més, l’altre ocupant de la motocicleta ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Arran del sinistre s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i quatre ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, hi ha hagut restricció de carrils de la C-31 en sentit nord/Mataró fins a un quart d’una de la matinada.