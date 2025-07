Un avió comercial amb 43 persones a bord, entre les quals hi havia cinc infants, s'ha estavellat a la regió russa d'Amur sense que hi hagi hagut supervivents. Per motius que encara es desconeixen, l'aeronau de la companyia Angara Airlines ha deixat d'emetre senyals als radars i de comunicar-se amb les torres de control mentre cobria un vol intern i els equips d'emergències l'han localitzat en flames minuts després a alguns quilòmetres de la ciutat de Tinda.

Hi haurà ampliació.