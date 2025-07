Un home mata quatre persones a trets al gratacel de Nova York on hi ha les oficines de la NFL i Blackstone

Un home armat amb un rifle M4 ha assassinat quatre persones a trets i n'ha ferit greument una cinquena la nit d'aquest dimarts abans de suïcidar-se en un gratacel de Nova York. Concretament, els fets han tingut lloc al número 345 de Park Avenue, l'edifici d'oficines on hi ha les de la lliga professional de futbol americà, la NFL, i les del fons d'inversió Blackstone.

L'atacant ha arribat en un BMW negre que ha aparcat en doble fila prop de l'entrada del gratacel a la zona comercial de Manhattan, tal com han capturat les càmeres de seguretat. La comissària de la Policia de Nova York, Jessica Tisch, ha relatat que l'home ha entrat al rebedor amb un rifle M4 a la mà dreta i ha obert foc immediatament contra l'agent mort. Després ha disparat a una altra dona, un home i un guàrdia de seguretat.

"Hem perdut quatre vides en un altre acte sense sentit de violència armada", ha lamentat l'alcalde de la ciutat, Eric Adams, en referència a les víctimes del tirador. L'atacant ha estat identificat com a Shane Tamura, un home de 27 anys de l'estat de Nevada que s'ha llevat la vida després del tiroteig. No tenia antecedents penals significatius, tot i que sí de problemes de salut mental, tal com han informat fonts policials a la CNN, i d'adolescent havia estat un jugador competitiu de futbol americà.

Shane Tamura had a history of serious mental health issues before deadly NYC shooting rampage: officials https://t.co/1xXHLGVlHA pic.twitter.com/jLFJTXBYNK — New York Post (@nypost) July 29, 2025

L'agent de policia mort és Didarul Islam, que en aquell moment estava fora de servei i treballava com a part de l'equip de seguretat de l'edifici, i que ha rebut un tret per l'esquena. Al seu torn, l'FBI ha reforçat el desplegament policial a la zona, segons ha informat el subdirector de l'agència, Dan Bongino.

En aquest sentit, les autoritats de Nova York han compartit una imatge de l'atacant captada amb una càmera de seguretat. Se'l veu aproximant-se a l'entrada de l'edifici caminant amb un pas tranquil i un rifle M4, una arma de grans dimensions, penjant de la mà dreta. Ara s'investiga la motivació de l'assassinat múltiple i no es treballa amb cap hipòtesi que involucri més persones responsables.