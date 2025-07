La Unió Europea ha reclamat a Israel l'entrada a Gaza per comprovar el compliment de l'acord per augmentar l'ajuda humanitària. Segons han detallat fonts comunitàries aquest dimarts, el pacte segellat entre la Comissió Europea i el govern de Benjamin Netanyahu arran de la revisió de l'Acord d'Associació entre la UE i Israel inclou l'accés de 160 camions i la distribució de 200.000 litres de combustible al dia, i la reobertura de passos fronterers al nord i al sud de la Franja. Tanmateix, des de l'executiu d'Ursula von der Leyen reconeixen incompliments per part del govern israelià. En aquest sentit, un alt càrrec de la UE ha detallat que la Comissió Europea negocia l'entrada d'una missió a la Franja per verificar el compliment del pacte.