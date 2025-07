Von der Leyen aposta pel diàleg amb Trump, però alerta que la UE està «preparada per a qualsevol escenari»

La Comissió Europea ha decidit suspendre temporalment l’aplicació de represàlies comercials contra els nous aranzels imposats pels Estats Units, optant per donar prioritat al diàleg. La presidenta Ursula von der Leyen ha assegurat que la Unió Europea manté la voluntat de trobar una alternativa negociada abans de l’1 d’agost, tot i advertir que estan preparats per activar contra mesures si les converses no fructifiquen.

La reacció europea arriba després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés aranzels del 30% a diverses importacions procedents de la UE. Davant d’això, la Comissió ja disposa de dues bateries de resposta. La primera, aprovada a l’abril i que havia d’entrar en vigor el 15 de juliol, preveu aranzels per valor de 21.000 milions d’euros com a resposta a les taxes del 50% dels EUA sobre l’acer i l’alumini europeus. Brussel·les, però, està disposada a retardar-ne l’aplicació si això ajuda a tancar un acord.

La segona bateria de represàlies contempla gravar més de 6.000 productes estatunidencs, com begudes alcohòliques, productes agrícoles o vehicles, amb un impacte estimat de 95.000 milions d’euros. Aquest paquet respon als nous aranzels anunciats per Trump durant el "Dia de l’Alliberament", que la UE considera injustificats.

Els ministres de Comerç dels 27 estats es reuniran dilluns per discutir aquesta nova escalada comercial i definir la posició conjunta del bloc europeu davant la política aranzelària dels Estats Units. Tot i que la via diplomàtica es manté oberta, la UE vol deixar clar que està preparada per respondre amb fermesa si és necessari.